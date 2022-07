Karviná i Vyškov odstartovaly druhou ligu tříbrankovou výhrou

Zatímco největší favorit na postup do ligy Dukla Praha v pátek na úvod sezony prohrála doma s Líšní 0:1, další z aspirantů na nejvyšší soutěž nezaváhal. Karvinou poslal ve 22. minutě do vedení střelou k tyči Mikuš a v poslední dvacetiminutovce se za hosty prosadili ještě Zedníček a v nastavení do odkryté branky Bartl.

Vyškov rozhodl už v úvodních 17 minutách, kdy se dvakrát trefil burundský křídelník Kanakimana. Krátce po změně stran přidal pojistku Fofana. Loňský nováček druhé ligy i v této sezoně bude hrát domácí duely na stadionu v Drnovicích.

MFK Vyškov : MFK Chrudim 3:0 (2:0) Góly:

11. Kanakimana

17. Kanakimana

55. Fofana Góly:

Sestavy:

Kinský – Ilko, Němeček (76. Oulehla), Fofana, Štěpánek (C) – Lahodný (87. Cabadaj), Weber (65. Moučka) – Kanakimana, Krška, Lacík (77. Klesa) – Kratochvíla (65. Vintr). Sestavy:

Floder – Koželuh, Hašek, Harušťák, Kesner (C) (89. Skwarczek) – Vrána (65. Jančura) – Záviška (65. Juliš), Řezníček, Průcha, Kodýdek (65. Firbacher) – Jedlička. Náhradníci:

Jícha – Matys. Náhradníci:

O. Mach – Kejř, Gregovský. Žluté karty:

71. Lahodný Žluté karty:

Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Líkař

FK Třinec : MFK Karviná MFK Karviná 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

22. Mikuš

71. Zedníček

90+2. Bartl Sestavy:

Hasalík – Jursa (80. Obadal), Foltyn, Straňák, Hýbl (80. Szewieczek) – Machuča (74. Holík), Habusta (C) – Omasta, Kateřiňák, Kania – Juřena. Sestavy:

Ciupa – A. Krčík, D. Krčík, Žídek, Rolinek (88. Šindelář) – Mikuš (61. Zedníček), Soukeník, Nešický (88. Bartl), Cienciala (61. Rezek) – Málek (66. Durosinmi) – Papadopulos (C). Náhradníci:

Kerl – Tandara, Samiec, Brak. Náhradníci:

Neuman – A. Svoboda. Žluté karty:

50. Kateřiňák, 59. Hýbl, 75. Jursa Žluté karty:

41. Nešický, 45+3. Papadopulos, 55. A. Krčík, 73. Durosinmi, 84. Rezek Rozhodčí: Batík – Dresler, Mikeska.

FK Viagem Příbram : FC SILON Táborsko 0:0 (-:-)