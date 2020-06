Finální plichta mrzí Hradec a kouče Chrudimi zabolela u srdce

Blíže výhře byla Chrudim, kterou v 92. minutě poslal do vedení spektakulární trefou z hranice vápna forvard Rybička.

„V tuhle chvíli to strašně bolí, za hráče jsem zklamaný. Když se nám podaří dát gól v poslední minutě a necháme si vyrovnat... Tři body byly na dosah,“ reagoval v pozápasovém vyjádření na bleskurychlou gólovou odpověď střídajícího Votroka Frýdka chrudimský kouč Jaroslav Veselý.

„Před zápasem bych asi bod bral, i před jejich druhou penaltou. Když to spočítám na nebezpečné situace, nevím, jestli si někdo zasloužil vyhrát. Ale mohli jsme to udržet, posledních 20 minut jsme si za vítězstvím šli,“ přemítal Veselý.

Jeho protějšek Zdenko Frťala musel být za smírný výsledek nakonec rád, ovšem z výkonu byl dost rozpačitý. Navíc - pokud by hostující Vlkanova po Mužíkově vyrovnání využil i svůj druhý pokutový kop, byl by Hradec „na koni“ a dost možná by výhru už uhájil. Nestalo se.

„Najednou jsme se zalekli toho, co nám domácí umožnili. Protože myslím, že ani oni nebyli ve své kůži. To kvalitní fotbalové, co naši hráči v sobě mají, tentokrát bohužel zůstalo v kabině,“ smutnil.