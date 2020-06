Hradecký kouč Frťala: Plusové body z venku by se náramně hodily

„Zápas s Třincem jsme si stručně a jasně zhodnotili hned po jeho konci. Věděli jsme, proč dopadl tak, jak dopadl. Následoval klasický pozápasový a předzápasový trénink. Je to rychlé, ale věděli jsme, co nás čeká,“ říká hradecký lodivod Frťala.

Chrudim má po znovu rozběhnutí soutěže padesátiprocentní úspěšnost. Dvakrát se představila na hřišti svých soupeřů. Nejprve prohrála v Třinci 0:1, o víkendu si však po vítězství 1:0 přivezla tři body z Prahy, kde gólem Sixty přehrála Viktorii Žižkov.

„Na pozici stoperů Chrudim v posledních dvou zápasech hráče točila, ale systém hry je jasně daný. Chtějí hrát kombinační fotbal, mají režiséry Kesnera a Jirku Janouška. V útoku mají šikovné hráče, hlavně v ofenzivní fázi jsou nebezpeční,“ je si vědom síly soupeře kouč Hradce.

Ten si moc dobře uvědomuje, že by jeho tým potřeboval znovu naplno bodovat na venkovním hřišti. Po výhře ve Varnsdorfu by se to hodilo i teď v Chrudimi. Výhra by totiž Hradec udržela v boji o druhé místo.

„Nechceme se dívat na to, co by mohlo být za dvě tři kola. Momentálně bychom chtěli připsat nějaké plusové body ze hřišť soupeřů - hrajeme totiž dvě utkání venku,“ řekl Frťala.

Po úterním zápase ho totiž v pondělí čeká mač v Jihlavě. Tyto dva duely mohou o šancích Hradce směrem k boji o první ligu hodně napovědět.

„Jsme sice pobouchaní, ale nezaregistrovali jsme nic závažného. Máme možnosti regenerace, navíc je potřeba využívat maximální odpočinek i v domácím prostředí. Po zápase v Chrudimi budeme mít zase šest dní, to je dost. Svou roli samozřejmě bude hrát to, jak zápas zvládneme,“ uzavřel Frťala

Pro Hradec hovoří i statistiky. První vzájemný duel totiž na podzim na domácím hřišti 2:0 vyhrál. Hradečtí příznivci mají však podle očekávání smůlu. Vstup na stadion Za Vodojemem budou mít umožněný pouze domácí permanentkáři. Lístky do volného prodeje nebudou ani uvolněny. Dobrou zprávou pro fanoušky je však fakt, že na webových stránkách Chrudimi se bude vysílat živý přenos.