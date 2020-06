Musíme ustrážit Vlkanovu. A hradecké centry, plánuje chrudimský Sixta

„Už když měl balon Petr Rybička, ukazoval jsem se mu na nahrávku, ale on to vyřešil ještě zpětnou na Jirku Janouška. Ten do toho pak jen píchnul směrem ke mně. Já už jsem o ničem ani nepřemýšlel, viděl jsem tam místo, tak jsem střílel,“ líčil 24letý záložník Sixta.

Nakolik bylo z vašeho pohledu vítězství na Žižkově nečekané?

Nějaké překvapení to asi je. Žižkov se po příchodu nového majitele netají velkými ambicemi, rádi by si zahráli baráž. Po zaváhání Jihlavy proto pro ně byla skoro povinnost nás porazit. Oni museli, my mohli - a tomu jsme také podřídili taktiku. Věřili jsme, že nějaké body můžeme přivézt, a tři jsou super.



Váš trenér Jaroslav Veselý po Třinci udělal vedle nucené změny na brankářském postu v základní sestavě ještě dalších pět. Docela slušný vítr...

To jo. A popravdě v pátek na předzápasovém tréninku nám tu sestavu ani neprozradil. Ale výkon v Třinci byl mdlý, chtěl do toho „říznout“. Asi k tomu sáhl i z důvodu šetření sil, program bude nahuštěný.

V obranné čtveřici byly tři jiné tváře, za nimi navíc druhý gólman Zíma. Jak to fungovalo?

Výborně, až na penaltu jsme Žižkov do žádné vyložené šance nepustili. Ahmed (Fofana, stoper z Pobřeží slonoviny) skvěle pracoval ve vzdušných soubojích. Řezňa (Vojtěch Řezníček) je stálice, Venclík (Ondřej Vencl) se vrátil po karetním trestu. Taková změna to zase nebyla. A Simon (Zíma) jen potvrdil to, co o něm víme: že když naskočí, můžeme se na něj spolehnout a spoustu vysokých míčů si stáhne.

Ve druhé půli měl Žižkov navrch. Klepali jste se o výsledek?

Tlačili jsme čas. Žižkov je silný v kombinaci, což ve druhé půli gradovalo. Dost zkoušeli centry, ale kluci vzadu to parádně odvraceli.

Kouč po Žižkovu mluvil o tom, že pro vlastní klid potřebuje ještě šest bodů, které Chrudimi chybějí k záchraně. Zbývá 11 kol. To by byla celkem blamáž, kdybyste je neuhráli, ne?

Možností získat ty body je spousta, to je pravda. Snad se nám to povede co nejdřív, aby závěr soutěže nebyl nějak dramatický. Nyní máme 24 bodů a s tím se ještě nikdy nikdo nezachránil. Těch šest zkrátka musíme někde udělat a bylo by dobré, kdybychom na Žižkov navázali už tohle úterý proti Hradci Králové.

Jak vidíte s Votroky vaše šance?

Tady lze s každým vyhrát i prohrát. Hradec je další tým, který je v tabulce nahoře, taky chce zabojovat o baráž. Ale jsem přesvědčený, že jsme schopni ho porazit.

Co či koho si v tomhle duelu budete chtít pohlídat?

Adama Vlkanovu, toho bych vyzdvihl. Stará se jim o góly a asistence. A pak má Hradec nebezpečné standardky. Na podzim jsme tam po centrech z nich dostali oba góly.

V Hradci jste dříve působil a v chrudimském týmu zdaleka nejste sám. Berete tu konfrontaci hodně prestižně?

Teď nás do Chrudimi z Hradce jezdí dokonce pět kluků autem. V kabině něco vypíšeme. Ale zase si nemyslím, že bychom proti Votrokům byli nějak přemotivovaní.