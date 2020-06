Na konci jsme to měli umlátit hlava nehlava, ulevil si Rybička

„V kabině jsem byl dost naštvaný,“ přiznal Rybička po utkání. „Měli jsme si to pohlídat, abychom si pak mohli užívat oslavu. Před zápasem bychom bod brali a je pro nás asi cenný, jenže ten konec to zkazil,“ dodal 24letý fotbalista.

V předchozím průběhu duelu sudí Houdek „fouknul“ hned tři penalty, přičemž ta chrudimská se v 57. minutě pískala právě po faulu na Rybičku.

„Měli jsme akci po pravé straně, pak tam někdo ke mně propíchl balon. Hodil jsem si to mezi dva hradecké hráče a přepadl přes nohu jednoho z nich. Podle mě to byla jasná penalta,“ komentoval to Rybička.

Úplně jiný dojem měl v 68. minutě, kdy Houdek potrestal pokutovým kopem zákrok jeho spoluhráče Dostálka. „Rozhodčí nám říkal, že Dosty protihráče přistrčil. Sám jsem to tak neviděl,“ řekl Rybička.

Chrudim po restartu soutěže doposud získala čtyři body z devíti možných - před kláním s Hradcem padla 0:1 v Třinci a stejným skóre naopak zvítězila v Praze na Žižkově. V tabulce je nadále desátá.

„Zatím ten druhý vstup do jara vnímám dobře,“ konstatoval Rybička. „V Třinci jsem kvůli kartám nebyl, ale zápas na Viktorce jsme odehráli docela dobře - a hlavně jsme tam zvítězili. S Hradcem to je škoda. Tohle se už musí nějak umlátit hlava nehlava,“ mínil forvard.