Vyšehradu nedáme nic zadarmo, vyhlašuje chrudimský Mužík

„Bude to těžký zápas. Vyšehrad po koronavirové pauze ještě nevyhrál, takže se to bude snažit prolomit. My mu ale nedáme nic zadarmo, chceme přivézt domů další body, které by nás zase o kousek přiblížily k záchraně,“ střádá plány na nedělní duel záložník Ladislav Mužík, jenž na hostování v Chrudimi po zimním odchodu ze sousedních Pardubic znovu dostává prostor ve druhé lize.

Jedenadvacetiletý záložník v chrudimském dresu odehrál na jaře všechna čtyři dosavadní střetnutí, v posledním, proti Hradci Králové, dokonce dával gól. Chrudimští však po velmi hektickém závěru brali „jen“ bod za konečnou remízu 2:2.

„Před zápasem bychom ho brali, jenže když dáte vedoucí gól v nastavení na konci (v 92. minutě se prosadil Petr Rybička), tak už se to musí dohrát. Objektivně byla ale remíza zasloužená,“ ohlíží se Mužík.

Ten v utkání vyrovnával na 1:1 v 60. minutě z penalty. „Trenér vždy před utkáním určí nějaké hráče, byl jsem mezi nimi, tak jsem si vzal balon a šel to kopnout,“ popisuje Mužík.

Byl to jeho letošní druhý přesný zásah ve zmíněných čtyřech duelech. „Jsem s tím spokojený tak na padesát procent. Sám cítím, že jsem těch gólů měl dát víc, ale hlavní je, že se týmu daří získávat body,“ těší Mužíka.

Východočeši jich k dnešnímu dni posbírali pětadvacet a v tabulce jim patří desáté místo. Mezi ním a první sestupovou pozicí mají čtrnáctibodový polštář, k definitivní jistotě záchrany tak teoreticky zbývá už jen kousek.

„Před nedávnem jsme si zrovna dokázali, že můžeme hrát vyrovnané zápasy i s těžkými soupeři, takže si myslím, že to s námi nebude mít nikdo lehké,“ uvažuje Mužík.

Lehké to letos nikdo nemá ani s týmem, jehož je Mužík kmenovým členem. Může se stát, že Chrudimi pomůže zajistit záchranu a v příští sezoně si v Pardubicích zakope první ligu. „To teď neřeším. Snažím se dát do každého zápasu maximum a pomoci svým výkonem týmu, tím je teď Chrudim,“ říká.