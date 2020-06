Penalty? Chci vždycky tým podržet, říká hradecký útočník Vlkanova

„Chci vždycky tým podržet, pomoct mu, chci rozhodovat zápasy, od toho jsem tady,“ říká nejen v souvislosti s tím, co se Hradci v Chrudimi přihodilo.

Jen pro připomenutí: Hradec v Chrudimi po poločase vedl, když v jeho závěru Vlkanova penaltu proměnil, po přestávce Chrudim rovněž z penalty vyrovnala, pak Vlkanova kopal druhou, a neproměnil ji.

K remíze směřující duel zdramatizovalo nastavení, v němž nejprve domácí šli do vedení 2:1, ale Hradec ještě stihl vyrovnat.

Trochu hektický závěr, to nebývá k vidění tak často.

K tomu tři penalty, to už jsem dlouho nezažil.

První jste bezpečně proměnil, při druhé branku přestřelil. Co jste udělal špatně?

Chtěl jsem stejně jako první dát doprostřed branky, protože jsem si říkal, že brankář nebude čekat, že to dám znovu tam. Šel skutečně do strany, jenomže já jsem to přepálil.

Kdybyste proměnil, asi by vám to hodně pomohlo, protože ve druhé půli vašemu týmu hra moc nešla a soupeř vyrovnal. Co se stalo?

Zbytečně jsme zalezli a o ten vyrovnávací gól jsme si koledovali. Takhle přece nemůžeme hrát, dali jsme v první půli gól a pak jako bychom se spoléhali na to, že to nějak ubráníme. My ale musíme chtít dávat další góly, ne jen bránit.

Hodně velká nespokojenost s tím, že to skončilo nerozhodně?

S bodem spokojení nejsme ani být nemůžeme. Chrudim musíme porážet. Podobně rozehraný zápas musíme zvládnout. U týmů, které mají postoupit, to jinak nejde.

V závěru jste málem přišli o ten jeden, když jste už v nastavení dostali druhý. Co jste tomu říkal?

Že jsme se zbytečně zbláznili a chtěli za každou cenu vyhrát. Ale místo toho jsme dostali gól na 1:2, když se dva kluci tam nedomluvili a srazili se.

Naštěstí jste ještě vyrovnali...

Když si za tím jdeme, dokážeme to zlomit. Ale měli jsme předtím být aktivnější a chtít v celém druhém poločase víc hrát. Chrudim byla po brance v euforii, naštěstí pro nás si konec nepohlídali.

Těší vás alespoň, že Jihlava, kam jedete příští týden k dalšímu zápasu a která je vaším konkurentem v boji o baráž, také ztratila?

Jenomže my už dvakrát za sebou. Na to, jak ztrácejí soupeři, se nemůžeme koukat. Kdybychom zvítězili, byli bychom úplně jinde. Dokud nebudeme vyhrávat, tak je to úplně jedno. Jestli chceme hrát o postup a baráž, musíme takové zápasy zvládat. A pokud je zvládat nebudeme, může nám to ujet.