Třinec se dopředu nepožene, uvědomuje si chrudimský Dostálek

A k utkání s Vysočinou, v němž jeho mužstvu zařídil tři body mladý forvard Vašulín brankou v 90. minutě, říká: „Radost po vítězném gólu byla neuvěřitelná. Pro takovéhle okamžiky fotbal hrajeme; cítíme, že nás to posunulo k záchraně, ale zároveň víme, že ještě není nic hotovo. Každopádně výhru nad Jihlavou bereme jako takový super bonus.“

Vítaný bonus to jistě je, ale tím se vracíme na začátek textu. Třináctá Chrudim by nečekaný tříbodový přísun měla v sobotu rozhodně potvrdit ve střetnutí s jedenáctým Třincem (od 10.15 Za Vodojemem).

„To bude úplně jiný zápas než s Jihlavou, která k nám přijela zvítězit a tlačila se dopředu,“ předpokládá Dostálek. „Myslím si, že Třinec se bude hlavně snažit neprohrát a že celé utkání může rozhodnout jediná branka.“

Když Chrudimští na půdě Třince nastoupili loni na podzim, měli z toho ještě dlouho potom pachuť v ústech. Rozhodčí Adámková řízení duelu vůbec nezvládala, což nesly nelibě oba tábory; hosty to však bolelo o poznání víc, protože neudrželi vedení 1:0 a nakonec podlehli 1:2 brankou v nastavení.

„Byl to dost smutný závěr, ale už je to minulost a doufám, že to Třinci vrátíme i s úroky,“ přeje si Dostálek, kterého trenér Jirousek v posledních kolech staví do základní jedenáctky. Na premiérovou trefu v tomto soutěžním ročníku Fortuna národní ligy však rychlonohý fotbalista zatím marně čeká.

„Cítím se dobře a jsem rád, že opět pravidelně hraju. Ale je pravda, že branku jsem letos nedal, i když například v Sokolově jsem byl blízko. Třeba to zlomím právě proti Třinci,“ doufá 31letý záložník.