Pocit smutku vystřídala euforie, svěřuje se chrudimský trenér Jirousek

„Vnímáme, proti komu jsme hráli. Jihlava je dobrý tým a poslední čtvrthodinku nás držela pod velkým tlakem. V poslední minutě jsme však byli odměněni. Moc si toho vážíme a hráči mají ode mě velkou pochvalu,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci po právu spokojený chrudimský trenér Pavel Jirousek.

Než ovšem zazněl konečný hvizd, musel si toho u domácí lavičky vytrpět hodně. Jihlava ukázala, že v bojích o vyšší soutěžní patro není náhodou, a v úvodu utkání balon moc svému soupeři nepůjčovala.

Ve 14. mohla jít do vedení, když do vápna přiletěl dobrý centr na Zoubeleho, ale ten netrefil branku. Stejně tak neuspěl ani o šest minut později, to zase po centru hlavičkoval nad.

„Prvních deset patnáct minut jsme za soupeřem víceméně jen běhali a bylo štěstí, že jsme nedostali gól,“ popisoval Jirousek.

Jeho tým se dostal ke slovu až po půlhodině hry a hned mohl jít do vedení. Ve vápně totiž domácího Froňka hokejovým bodyčkem „odpálil“ stoper Tijani a byla z toho penalta. Exekutor Vašulín však nechal skvělým zákrokem vyniknout gólmana Vejmolu. „Kopnul jsem to blbě, co víc říct...,“ litoval letos zatím sedminásobný střelec o poločase v rozhovoru pro Českou televizi.

A aby toho na chrudimské hlavy nebylo málo, jen chvíli před koncem první půle otevřel skóre hostující Vaculík.

„Tam jsem dostal strach, aby to s týmem, jako jsme my, nezamávalo. V kabině nebyla o poločase moc dobrá nálada,“ přiznal Jirousek.

To se ale po přestávce hodně rychle změnilo. Ze druhé části stihlo uběhnout jen čtrnáct minut, když chrudimský záložník Froněk parádní střelou po rozehrání standardní situace zvyšoval už na 3:1 pro domácí! Ale postupně: Ve čtyřiapadesáté minutě se po další chrudimské standardce jako chladnokrevný útočník ve vápně zachoval stoper Vencl a vyrovnal na 1:1.

Za další tři minuty sudí nařídil druhou penaltu pro Chrudim, kterou sice opět zlikvidoval Vejmola, ale střílející Froněk zvládl svůj pokutový kop dorazit za jeho záda. A za další dvě minuty přidal ze své kopačky již zmíněný druhý gól.

Hotovo ale ani náhodou nebylo. Jihlava opět připomněla svou roli favorita a v 87. minutě bylo vyrovnáno na 3:3, když se postupně prosadili Petr a střídající Klíma.

„To byly nervy. Vedete 3:1, udílíte pokyny, ať tým zbytečně neblázní, a soupeř vám to tam najednou dvakrát kopne. Měli jsme to odehrát trochu zkušeněji, ale pocit smutku nakonec vystřídala euforie,“ byl rád Jirousek. V poslední minutě totiž hlavičkou pod břevno rozhodl Vašulín.