Vašulín třikrát selhal. Chrudimským spoluhráčům to odčinil v závěru

„Dostal jsem výborný míč před branku a řekl bych, že takovou šanci už snad ani nešlo nedat,“ prohlásil Vašulín. „Odčinil jsem tak příležitosti, co jsem před tím zahodil.“

Řeč je především o pokutovém kopu po faulu na chrudimského Froňka ze 30. minuty. Vašulín si postavil balon na puntík, rozběhl se, vystřelil na pravou stranu a... brankář Jihlavy Vejmola jeho pokus vyrazil mimo.

„Nejsem spokojený s tím, jak jsem to kopnul,“ uvedl 20letý forvard. „Trochu mi to sjelo a poslal jsem to gólmanovi přímo do nejlepší výšky, kam on jen natáhl ruku,“ vysvětloval.

Chvíli před poločasovou pauzou měl pak Vašulín další dvě tutovky minutu po sobě. V prvním případě jej krásně uvolnil Sixta, ale chrudimský kanonýr mířil jen do rukavic pohotového Vejmoly. Ve druhém po centru kapitána Kesnera hlavičkoval z výskoku vedle.

Mrzet ho to mohlo tím víc, že jeho mužstvo následně od Jihlavy poprvé inkasovalo, když se ze standardní situace prosadil hostující Vaculík.

Chrudim nicméně rozhodně nesložila zbraně; naopak po přestávce díky brance Vencla a dvou zásazích Froňka vedla dokonce 3:1. Jenže se ještě měly dít věci! Jihlava i díky střídáním ožila a dvěma góly srovnala stav. Vašulín pak remízu odmítl trefou popsanou v úvodu.

„Když to bylo 3:2 a 3:3, začala na nás padat deka a kouč (Pavel Jirousek) měl trochu strach, abychom nedostali ještě čtvrtý gól. Ale naštěstí jsme to tam dotlačili,“ oddechl si Vašulín. A dodal: „Žižkov sice taky vyhrál (2:0 nad Varnsdorfem), my se však trochu odlepili ode dna a máme čtyři body na Táborsko, což jsou vlastně dva zápasy.“