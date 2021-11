Africký investor chce do českého fotbalu. Jednáme, tvrdí šéf Varnsdorfu

„Těžko budeme do budoucna obhajovat pozici v profesionálním fotbale, pokud se nám nepodaří sehnat v horizontu roku investora. Peníze ubývají a nejsou,“ uvedl do kamer České televize při středeční dohrávce s Opavou.

„Investor není z Polska ani Německa. Poslední kontakty jsme navázali až do Afriky,“ překvapil dlouholetý šéf Slovanu. „Jeden projevil zájem o náš klub s tím, že by chtěl v Česku investovat.“

Na dotazy MF DNES konkrétnější nebyl. „Víc už nebudu říkat, dokud s nimi nebudu sedět u stolu. Bohužel už tři měsíce čekáme, aby dostali vstupní vízum do republiky,“ štve Gabriela. „Spousta lidí z fotbalového a sportovního prostředí je k těmto jednáním skeptická, proto to nechci víc rozviřovat. My uvidíme až po osobní schůzce.“

Varnsdorf působí ve druhé lize už dvanáctou sezonu, v ročníku 2014/15 dokonce pod taktovkou trenéra Zdenka Frťaly vybojoval postup do nejvyšší soutěže, ale kvůli nevyhovujícímu stadionu účast vzdal.

Vždy patřil mezi skromné kluby, i vinou pandemie koronaviru je teď v nejistotě. „Nemáme peníze na nákupy drahých fotbalistů, žijeme z hostování hráčů z Liberce a Jablonce. Do širšího okolí nezasahujeme, myslíme si, že patříme do regionu.“

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf

V aktuální tabulce je tým trenéra Pavla Drska osmý se šestibodovou ztrátou na barážové příčky. Byť si Slovan finančně nevyskakuje, je ekonomicky zdravý. „Výplaty dostáváme včas,“ tvrdí Drsek. Ale může být hůř. „Budoucnost klubu se bude odvíjet právě od toho, zda se podaří sehnat investora. Ať zahraničního, nebo domácího,“ podotkl Gabriel.