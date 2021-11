Budeš řvát? Drsek neřval a fotbalisté Varnsdorfu v přesile otočili

„Varnsdorfu jsme to ulehčili,“ litoval hostující trenér Daniel Šmejkal; už ve třetí minutě šel ven Urbanec, v 69. Zapletal. Dvojpřesila! Jenže už o deseti se Prostějov dostal do vedení. „Soupeř si ještě nezvyknul na to, že hraje proti deseti.“

Gól byl pro Varnsdorf i téměř tři stovky fandů šok. „Mysleli jsme si, že nám přesilovka pomůže, ale bylo to naopak. Nevycházela nám kombinace a soupeř po autu udeřil,“ líčil brankář Adam Richter.

Domácí trenér Drsek uznal: „Prostějov mohl v oslabení dát dokonce dva góly. My si na hru v přesile zvykali, protože jsme na hřiště neposlali hrotového útočníka od začátku. Pak jsme vystřídali, šel tam Velich a jsem rád, že dal gól.“

Jenže k tomu vedla ještě dlouhá cesta, neboť Slovan šel do kabin za stavu 0:1. „Můj parťák Papén,“ zmínil Drsek svého asistenta Petra Papouška, „se mě o přestávce zeptal, jestli budu na kluky řvát. Já na to, že řvát nemá cenu. Viděl jsem na některých, že byli nervózní, takže potřebovali uklidnit. Byl jsem věcný k situaci, která nastala, že hrajeme proti deseti, jak se do soupeře dostaneme. Byli jsme v klidu. Navíc terén, když to řeknu slušně, byl špatný.“

Drsek své svěřence uklidnil a oni se mu odměnili slepenými brankami do dvou minut. Po Velichovi se trefil i Dordič, a navíc hosté chvíli nato přišli o dalšího muže. „Zapletal byl u inkasovaného gólu, pak dostal čtvrtou žlutou kartu a trošku to neunesl,“ viděl prostějovský Šmejkal. „Už první červená byla individuální chyba, nelíbilo se mi to. Jsme zklamaní.“

Z penalty vítězství zpečetil Kouřil. „Ve druhé půli se ukázalo, že máme v týmu hráče ze strany, kteří dokážou být rozdíloví,“ chválil Drsek. „Předtím jsme v přesilovce hráli alibisticky do stran, ne včasně dopředu.“

Šlo o první výhru Slovanu po koronavirové karanténě. Ve středu dohrává domácí zápas s Opavou, jeho vítěz bude jen tři body za baráží, v neděli zakončí podzim na Žižkově.