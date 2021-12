My a baráž o ligu? Koukáme spíš dolů, přiznává trenér Varnsdorfu

„Vítězství v posledním zápase na Žižkově nás posunulo někam, kde můžeme říct, že jsme spokojeni s podzimem. Mohl být i úžasný, ale i 25 bodů je dobrých,“ hodnotil varnsdorfský kouč Pavel Drsek po vítězné podzimní derniéře.

Po nepříliš povedeném jaru kouč sliboval, že s týmem zapracuje hlavně na produktivitě, kterou měl Slovan mimořádně nízkou. A nemluvil do větru. Na podzim jeho tým nasázel 28 gólů, což ho řadí do druholigové špičky. „To je určitě pozitivum podzimu, že jsme produktivní daleko víc. Ale zase teď dost zbytečných gólů dostáváme, to se mi nelíbí a představuju si, že se v tom zlepšíme,“ věří trenér.

Ani Varnsdorfu se nevyhnula koronavirová nákaza a po karanténě se tým zpět do rytmu dostával obtížně. „Dělali jsme chyby, které jsme normálně nedělali. Darovali jsme soupeřům jednoduché góly. Nebyli jsme důrazní a důslední. Nevymlouvám se na to, ale viděl jsem, že do toho radši nejdeme na sto procent,“ všiml si Drsek.

Naštěstí výpadek netrval dlouho a Varnsdorf zase naskočil na úspěšnou vlnu. Kouč ale cítil, že tým mohl dosáhnout ještě víc. „Kdybychom si řekli po prvním kole, že budeme mít 25 bodů, bral bych to za dobrý výsledek. Když se na to ale dívám tím pohledem, jak jsme na tom byli na konci září, tak tvrdím, že jsme mohli mít bodů víc.“

I když je Varnsdorf jen tři body od baráže o první ligu (ale má o zápas víc), na postup nemyslí. „Chceme uhrát co nejvíc bodů, ale koukáme spíš dolů,“ přiznal Drsek.

I proto, že Varnsdorf dlouhodobě patří ke skromným klubům a netají se tím, že nutně potřebuje sehnat investora. „Těžko budeme do budoucna obhajovat pozici v profesionálním fotbale, pokud se nám nepodaří sehnat v horizontu roku investora. Peníze ubývají a nejsou,“ neskrýval klubový šéf Vlastimil Gabriel. „Navázali jsme kontakty až do Afriky. Je tu zájemce o náš klub, který chce v Česku investovat,“ tvrdí.