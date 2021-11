Varnsdorf má po karanténě bod, fotbalisté Ústí nedali gól odpadlíkovi

„V nastavení jsme udělali chybičku a mohli jsme prohrát po gólu z brejku, což by byla po tom výkonu, co jsme předvedli, úplná tragédie. Měli jsme převahu i šance, ale není to krasobruslení, očekával bych větší důraz ve vápně. Je to o vůli, chyběla mi větší zarputilost,“ vyčítal kouč Chrudimi Jaroslav Veselý.



Varnsdorf nastoupil poprvé po karanténě na půdě Táborska a uhrál remízu 2:2. Hostům skvěle vyšel začátek a už v úvodních devíti minutách se prosadili Hušek s Dordičem. Domácí ale ještě v prvním poločase vyrovnali po gólech Plachého a Provazníka, úbytek sil se na týmu kouče Pavla Drska projevil.

„Měli jsme tři týdny tréninkový výpadek, poprvé jsme pořádně sešli až v úterý. Někteří hráči měli těžký průběh, jiní byli jen v karanténě bez jakýchkoliv příznaků. Pozitivní byli neočkování, ale i očkovaní hráči,“ hlásil Drsek.

Varnsdorfu patří ve 2. lize osmá příčka, ale má dva zápasy k dobru. V čele je suverénní Brno.