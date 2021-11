Tohle bylo od nás málo, zklamalo ústeckého kouče Jarolíma

„Jsem zklamaný. V minulých zápasech jsme se prezentovali kompaktností v obraně a odvahou dopředu, což přinášelo šance. Tentokrát se v naší hře nic z toho neobjevovalo. Naopak po jednoduchých ztrátách jsme byli rozházení, což soupeři vyhovovalo a zaslouženě vyhrál,“ uznal Jarolím po pátečním krachu Army 0:2 s Opavou.

Ústí šlo do bitvy s osmibodovou vizitkou z posledních čtyř zápasů, ale v pátek to Armě zkrátka nesedlo. „Na špatný vývoj jsme reagovali střídáním, ale ani to nepomohlo. Samozřejmě beru v potaz kvalitu soupeře, ale od nás to byl špatný výkon,“ zopakoval Jarolím.

Konec delší série bez porážky ho mrzí. „Nevím, čím to je, polevili jsme, nějaké to procento navíc jsme tam nedali, jak bychom měli. Podobné to bylo na jaře, taky tam byla nějaká série a neprotáhli jsme ji. Takže jsme zklamaní z výkonu, tohle bylo prostě málo. Máme mladý tým, naše hra je založená na poctivosti a týmovosti. A když tam chybí nějaké to procento navíc, tak už je to špatně.“

I celkově od podzimu čekal Jarolím víc. Před posledním kolem má Arma 18 bodů a je na jedenáctém místě druhé ligy. „Těch bodů jsme mohli mít víc, škoda těch remízových zápasů, hlavně doma. Soutěž je vyrovnaná, ale vždy je to o nás, jak k tomu přistoupíme. Například teď proti Opavě to bylo málo,“ vyčítá trenér.

Podzim Arma zakončí v Jihlavě. „Mají podobný tým jako my, určitě bychom jim chtěli vrátit domácí porážku z druhého kola. Teď ale u mě převažuje hlavně zklamání ze zápasu s Opavou, takže moc ještě hlavu na Jihlavu nastavenou nemám.“

Naproti tomu plán zimní přípravy už má Jarolím a jeho trenérský tým nachystaný. „Tentokrát vynecháme Tipsport ligu, soupeře do zimní pauzy jsme si vyjednali individuálně.“