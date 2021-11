Fotbalisté Ústí končili podzim v karanténě, Varnsdorf výhrou na sněhu

Po faulu na Rudnytskyyho proměnil penaltu Dordič už v 19. minutě, po přestávce tři body zpečetil střelou k tyči Šimon. Přitom trenér Drsek musel řešit řadu absencí.

„Po složité středě a porážce v dohrávce s Opavou nám odpadli tři hráči ze základní sestavy, museli jsme hrát s novou stoperskou dvojicí,“ poznamenal Drsek.

Místo Kouřila se Zbrožkem, který pykal za čtyři žluté karty, naskočili ve středu obrany Kubista s Huškem a vedli si znamenitě. „Slušně jsme kombinovali, z taktického hlediska dobře napadali, Viktorii jsme do příležitostí nepouštěli,“ hodnotil trenér Varnsdorfu; Žižkov se po posledním zápase roku zřítil na poslední místo. „Od nás to byl bojovný a taktický výkon na výborném hřišti. I když v průběhu utkání začalo sněžit, dobře jsme kombinovali.“

Sníh by možná odložil i páteční duel Jihlava–Ústí, jenže to už před ním udělal koronavirus. Arma měla patnáct nakažených fotbalistů a z nařízení hygieny museli do karantény. „Jeden z očkovaných hráčů šel po domácím utkání na test a byl pozitivní, takže nás hygiena dotrasovala. Jinak býváme rozdělení, ale při zápase jsme v jedné kabině,“ přiblížil Petr Heidenreich, sportovní šéf Ústí, které je jedenácté, ale se zápasem k dobru. Dohraje se na jaře.