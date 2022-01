Varnsdorf zkouší Bínu i Radostu, pryč je Breda. Radikální řez není nutný

„I tak se ale chceme ještě zlepšit především v rozehře a rychlém přechodu do útoku,“ plánuje varnsdorfský trenér Pavel Drsek.

Z podzimního kádru je pryč David Breda, který se potýkal se zraněnými a vrátil se zpátky do Jablonce, kde bude hrát za místní rezervu. Na zkoušku přišel Marek Bína z Liberce, na hostování Matěj Radosta z Teplic, později ještě dorazí liberecký Jan Šulc. Jinak tým zůstává pohromadě.

„To je pro trenéra vždy dobrá zpráva. Kluci, co dorazili na zkoušku, by měli zvýšit konkurenci na daných postech. Samozřejmě bychom si představovali ještě větší posílení, uvidíme, co se ještě povede.“

Během zimní přípravy Varnsdorf odehraje deset zápasů. První už dnes, v rámci zimní Tipsport ligy se Slovan v mladoboleslavské skupině utká s prvoligovými Teplicemi.

Domácím divákům se Varnsdorf ukáže třikrát, 29. ledna v 11 hodin v zápase s teplickou rezervou, 12. února v 11 hodin vyzve Přepeře a 19. února v 10.15 béčko Liberce.

„Je fajn, že si zahrajeme proti Teplicím, ale i zápasy proti celkům ze třetí ligy či divize pro nás budou důležité. Vyzkoušíme hrát do plné obrany,“ je rád Drsek.