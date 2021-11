Fotbalová Opava pokračuje v jízdě, vyhrála ve Varnsdorfu a atakuje baráž

„Říkali jsme si, že pokud zvládneme zápasy s Ústím, Varnsdorfem a Brnem, budeme nahoře. A to jsme od začátku chtěli. Do první reprezentační přestávky nám to úplně nefungovalo, po ní jsme se nastartovali,“ pochvaloval si opavský asistent David Mikula, který koučoval místo hlavního trenéra Romana Westa, potrestaného za čtyři žluté karty.

Skóre souboje tabulkových sousedů otevřel devatenáctiletý záložník Šigut nepovedeným centrem, který se změnil v povedený gól. Míč přeplachtil brankáře Adama Richtera. Při Žákově dorážce podržel hosty gólman Tomáš Digaňa, který vychytal už sedmou nulu a vyhoupl se do čela statistik soutěže.

Zápas, který původně odpadl kvůli covidové karanténě ve varnsdorfském týmu, po přestávce definitivně zlomily dva góly Opavy slepené do tří minut. K pravé tyči se trefil kapitán Lukáš Holík, k levé pak opět Šigut.

Teď se Opava upíná k sobotní domácí bitvě s lídrem. „Věřím, že zápas bude vyvrcholením celého podzimu. Jen nás mrzí, že se naši skvělí diváci asi nedostanou do ochozů v takovém počtu,“ zalitoval Mikula.

Varnsdorf klesl na osmou pozici. „Haluzácký gól na 1:0 nasměroval styl zápasu, na našem drňáku jsme pak měli málo šancí, museli jsme se tlačit do zatažené obrany,“ řekl domácí trenér Pavel Drsek.

Ve 2. lize je díky středeční dohrávce kompletní tabulka po podzimní části, se sedmibodovým náskokem vede exligová Zbrojovka Brno před pronásledovateli na barážových pozicích Líšní a Spartou B. Před zimní přestávkou se odehraje ještě 16. kolo, jarní část vypukne 5. března.

FK Varnsdorf : SFC Opava 0:3 (0:1) Góly:

11. Šigut

62. Lukáš Holík

A. Richter – M. Richter, Zbrožek, Kouřil, Heppner – Bláha (C), Žák (72. M. Kubista) – Pajkrt (46. Ondráček), Lauko (63. Kocourek), Dordić (72. Rudnytskyy) – Velich (46. Šimon). Sestavy:

Vaňák – Šimon, Hušek, Ondráček, Rudnytskyy, Kocourek, M. Kubista. Náhradníci:

45+1. Didiba, 45+1. Helebrand Rozhodčí: D. Černý – Hurych, Machač Počet diváků: 205