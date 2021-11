Vánoce si ve firmách vzít nenechají. Někde je však pojmou jinak

V této nelehké době se firmy snaží vytvářet pro své zaměstnance stabilní zázemí a zajistit příjemné pracovní prostředí. Rády by jim také, stejně jako tomu bylo v minulých letech před Vánocemi, poděkovaly za jejich práci a odměnily je. V mnoha firmách ale přemýšlejí nad tím, jak konkrétně. Co je totiž možné dnes, za pár dní může být neuskutečnitelné.

„Rádi se s našimi zaměstnanci potkáváme i mimo práci, tak pevně doufám, že si budeme moc popřát hezké Vánoce a klidný konec roku společně tak, jak jsme zvyklí,“ říká Martina Bedřichová, HR Team Leader ve společnosti MultiSport. Dodává, že společné akce jsou součástí jejich firemní kultury a vlastně také trochu zaměstnaneckým benefitem.

Rovněž v IT společnosti Algotech věří, že i přes různá omezení a opatření se jim předvánoční setkání podaří uskutečnit. Na něm kromě poděkování všem za dobrou práci a zhodnocení uplynulého roku také se zaměstnanci sdílejí příběhy a zkušenosti v týmu, které za uplynulý rok získali. Když ale nebude zbytí, obě firmy najdou jiný způsob, jak lidem poděkovat.

Někteří z obav, aby vládní opatření večírek na poslední chvíli nezhatila, zvolili odlišnou strategii. „Letos jsme zorganizovali ‚Vánoční večírek‘ dříve, už na konci října. Slavili jsme v místním pivovaru Chomout formou rautu a jako zábavní program jsme měli stand up comedy show herců Moravského divadla Olomouc s názvem Děláme to ve třech,“ popisuje Lucie Stehlíková, HR manažerka Grizly.cz. „Mám pocit, že se akce velmi povedla a namotivovala zaměstnance na vánoční sezonu, která je u nás velmi výživná.“

Čím vánoční akce kompenzovat

Mnohé firmy pak plánované vánoční večírky či jiné předvánoční akce začaly kvůli zhoršující se epidemiologické situaci už rušit. „Přemýšlí ale o kompenzaci a chtějí lidem nabídnout něco jiného,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. A jdou na to opět různě.

Tak například společnost Ness Czech v minulosti organizovala setkání s Mikulášem pro všechny děti zaměstnanců firmy. Letos setkání raději zrušili, dětem však pošlou mikulášskou nadílku.

U České podnikatelské pojišťovny (ČPP) je oblíbeným „benefitem“ v předvánočním čase tradiční pořádání vánočních trhů, kde si mimo jiné lze zakoupit originální vánoční výrobky chráněných dílen a podpořit tak jejich činnost. Ještě minulý týden doufali, že se uskuteční i letos, začátkem tohoto týdne však od pořádání ustoupili. „Přemýšleli jsme ale, jak alespoň částečně akci zachovat a dobročinné organizace, s nimiž spolupracujeme, podpořit,“ říká Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP. A řešení se našlo. Pro zaměstnance připraví hromadný e-mail, v němž jim nabídnou možnost si výrobky zakoupit prostřednictvím e-shopů organizací.

Co naopak stále ve velké míře běží, je firemní dobrovolnický program, v rámci kterého zaměstnanci ČPP pomáhají neziskovkám nejen v průběhu roku, ale také v období předvánočním. Někteří tak například chodí do neziskovek pomáhat slepovat cukroví. Pro představu, k polovině listopadu pojišťovna evidovala 280 zaměstnanců zapojených do programu a 2 124 odpracovaných hodin.

Vánoční dárky a poděkování

Více než v předchozích letech také firmy nabízejí svým lidem různé dárky nebo poukazy, případně dovolenou navíc. Například ve společnosti Grizly.cz mají pro zaměstnance připravené kvalitní láhve na pití s logem Grizly a sloganem: „S Grizly mě to baví“. „Naši zaměstnanci se mohou těšit na ‚hravý‘ vánoční dárek, který jistě potěší celou rodinu,“ potvrzuje také Martina Bedřichová.

Drobný vánoční dárek připravují pro své zaměstnance i ve firmách Mondi Štětí, MOL Česko, Geis či ČPP. Na centrále pojišťovny je obvykle roznáší generální ředitel Jaroslav Besperát, aby současně každému osobně poděkoval za celoroční práci. Pokud to bude možné, učiní tak i letos. Pokud ne, proběhne poděkování jak pro lidi z centrály, tak z regionů prostřednictvím online videa, stejně jako už loni.

„Drobný vánoční dárek už realizujeme. Obsah má být ovšem překvapením, takže ho nebudu prozrazovat,“ uvedl Ruslan Skopal, zástupce české značky spodního prádla Styx.

Ve společnosti Sodexo Benefity si pracovníci mohou dárek vybrat sami hned z několika zajímavých možností. „K Vánocům také přispíváme body do Cafeterie, aby si naši zaměstnanci i jejich rodina mohli pořídit cokoliv od knih, přes wellness, až po zážitky a cestování,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity. Příspěvek do Cafeterie a navíc ještě voucher na nákup zboží dostanou rovněž lidé v BNP Paribas Cardif.

Pod stromeček někde dostanou i prémie

Část zaměstnavatelů odmění své zaměstnance i letos také finančně. Na vánoční odměny se tak mohou těšit například ve firmě Geis.

Polovinu 13. mzdy pak bude před Vánoci vyplácet zaměstnancům společnost Mondi Štětí. „Je možné si ji nechat vyplatit ve mzdě nebo převést do kafeterie,“ doplnila Hana Velíšková, personální ředitelka Mondi Štětí.

A odměn se nejspíš dočkají rovněž v Algotech. Tady je jejich systém vázaný na výsledky firmy. A podle personálního ředitele Josefa Pavlise to vypadá slibně.