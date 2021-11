Český pracovní trh je soutěživý. Firmy si proto musí své lidi hýčkat

Popis celých programů zaměstnaneckých výhod by byl u mnoha firem velmi dlouhý. Typově se dá ale shrnout i krátce. Benefity jako je příspěvek na stravování, příspěvky na pojištění či nějaké ty dny dovolené navíc, jsou dnes takřka běžné, řada lidí je považuje za samozřejmost.

Ke standardu dnes patří i kafeterie, z jejíž štědré nabídky si lidé volí, co preferují. Princip je všude stejný, samozřejmě podle toho, co si firma může dovolit, se liší částky. A někdy jsou skutečně štědré. Například společnost MOL Česko dává svým zaměstnancům do Cafeterie od společnosti Sodexo body v hodnotě 48 tisíc korun. „Cafeterie se dá využít na veškeré volnočasové aktivity, cestování, divadla, kina nebo třeba na nákup v lékárně,“ popisuje Veronika Bártková, HR manažerka MOL Česko. Oblíbené jsou také MultiSport karty a palivová karta na jejich čerpací stanice v hodnotě 5600 korun.

Větší důraz na přání zaměstnanců

V dalším už se potom nabídky benefitů liší, hodně se zde projevuje racionalizace. „Jednak z důvodu úspor, jedna proto, že preference v oblasti benefitů se změnily,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. S nástupem covidu se totiž změnily priority zaměstnanců v tom, co je pro ně důležité.

To se navíc poměrně dost liší podle oboru působnosti i věku respondentů. Podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment například o vzdělávání mají větší zájem pracovníci z HR a marketingu, lidé z obchodu zase častěji požadují služební auto a slevy na firemní výrobky či služby. Pracovníci z financí mají větší zájem o benefity, které umožňují vyvážení pracovního a soukromého života, a lidé z oboru IT mají pocit, že benefitů by mohlo být obecně více.

„U IT společnosti našeho typu patří mezi hlavní benefity práce odkudkoliv, časová flexibilita, neformálnost prostředí a do určité míry individuální přístup,“ uvedl Josef Pavlis, personální ředitel společnosti Algotech. „Pokud k tomu přidáme možnosti čerpání benefitů do oblasti pracovního odpočinku a dovolené na zotavenou, je to ideální pro další spolupráci.“

Větší rozsah práce z domova jako standard zavedla i IT společnost Ness Czech. Standardem jsou dva dny v týdnu, po domluvě s nadřízeným ale mnozí využívají práci z domova na častější bázi. „Zaměstnance také nově podporujeme speciální finanční částkou určenou na výdaje spojené s prací z domova vyplácenou každý měsíc,“ doplňuje Pavlína Janíková, viceprezidentka pro HR & Marketing v Ness Czech.

Firmy vedou se svými lidmi dialog

Aby se zaměstnavatelé do vkusu svých zaměstnanců trefili, na jejich představy a podněty ohledně benefitů se jich ptají. „Diskuse s lidmi nás inspirovaly například k navýšení dopravného, které pokryje náklady na cestu do práce i ze vzdálenějších lokalit, k rozšíření možnosti bezúročných půjček, nebo nejnověji ke zprostředkování odborného poradenství, když lidé řeší přechod k jinému dodavateli energií,“ uvádí několik příkladů Hana Velíšková, personální ředitelka Mondi Štětí. Hodně se věnují rovněž podpoře rodiny. Pořádají například dětské tábory a lyžařské víkendy pro rodiny s dětmi, poskytují finanční dar při narození dítěte a na pozicích, kde to jde, se snaží vycházet vstříc zkrácenými úvazky anebo flexibilní pracovní dobou.

Také Česká podnikatelská pojišťovna se snaží benefity dále rozšiřovat, tak, aby mohly být pro zaměstnance zajímavou a příjemnou motivací pro jejich pracovní, ale i osobní život.

Na zpětnou vazbu se pravidelně ptají také ve firmě Sodexo Benefity a podle toho balíček benefitů přizpůsobují. „Například jsme nově dali každému den volna navíc v den narozenin a všichni zaměstnanci mohli využít příspěvek na zdravotní kancelářskou židli na home office,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

A přání zaměstnanců zajímají i menší firmy. „Znát preference našich zaměstnanců je naprosto klíčové pro správnou nabídku a nastavení benefitů,“ potvrzuje Ruslan Skopal, zástupce české značky spodního prádla Styx. V poslední době díky tomu přidávali nové, chtěné benefity a naopak odebrali ty, které populární nebyly.

Strukturu benefitů pro rok 2022 řeší aktuálně i ve firmě Footshop. Také tady si nejdříve udělali mezi zaměstnanci průzkum, aby věděli, jakých benefitů si cení, a které jim chybí.

Péče o zdraví a pohodu

„Do popředí zájmu se dostává i snaha lidí pečovat o zdraví a psychickou pohodu. Firmy tomu většinou jdou naproti a v benefitech se na tyto oblasti zaměřují,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. A jak doplňuje marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitmen, žádané je rovněž dorovnání mzdy při nařízené karanténě.

Na tuto oblast jdou firmy různě. Například Sodexo Benefity nabízí nejen pro své lidi, ale i jejich rodiny zdarma službu ULékaře.cz. Ještě více než doposud se zaměřili také na psychické zdraví a připravili i možnost online terapií.

„Letos jsme mezi benefity přidali online terapie od Hedepy, protože duševní zdraví a pohoda našich lidí pro nás byly klíčové a byla po tom ve společnosti opravdu poptávka,“ potvrzuje také Linda Milosavljević, HR manažerka Footshop. Spolupráci se společnosti Hedepa zahajuje od prosince rovněž firma MultiSport. Kromě toho v průběhu roku organizovali a stále organizují workshopy v rámci programu MultiSport Zdravě. Zaměřené jsou například na téma duševního zdraví, první pomoc, otužování, aromaterapii či zdravé stravování.

Také společnost Accenture poskytuje v rámci benefitu Asistenční program pomoci (Empolyee Assistance Program) bezplatné poradenské psychologické služby. „Dostupné jsou všem zaměstnancům a jejich blízkým, aby získali podporu, kterou potřebují,“ uvedl Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR. Letos do asistenčního programu přidali ještě konzultace v oblasti obav spojených s finančními nebo právními problémy.

Well being v popředí zájmu

Na well being zaměstnanců se zaměřují i v BNP Paribas Cardif. Letos se přitom zaměřili na zdraví zaměstnanců, nabídli jim například služby fyzioterapeuta, semináře a workshopy na témata, jako jsou bolesti zad, vyrovnání se stresem či spánková hygiena.

Podobnou cestou šla i společnost Geis. A vedle toho zavedli jeden ryze aktuální benefit ve formě odměny za očkování. „Chceme podpořit všechny zaměstnance, kteří aktivně přistupují k prevenci šíření respiračních onemocnění,“ říká Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Dodává, že se to netýká jen očkování proti covidu, ale i proti chřipce.

Česká podnikatelská pojišťovna zase svým lidem nabízí zdravotní pojištění pro zachování příjmu v době nemoci.

V hlavní roli pracovní prostředí

Pro well being je ovšem důležité i samotné pracovní prostředí. Na to se hodně zaměřují například ve společnosti Batist Medical, která se specializuje na výrobu zdravotnických pomůcek. A to jak ve výrobním závodě v Červeném Kostelci, tak v pražské pobočce, kde sídlí obchod, distribuce a administrativa. „Zde jsme navíc letos významně investovali, na podzim jsme slavnostně otevřeli nové kancelářské prostory pro evropskou centrálu v budově Missouri Park v pražském Karlíně,“ dodává Tomáš Mertlík ze společnosti Batist Medical.