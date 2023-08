Kariéru dělá i zdravé sebevědomí, málo i moc ale škodí, říká expert

Dotáhne to v zaměstnání dál člověk, který má víc sebevědomí, než ten, jemuž chybí? A u kterých profesí je úspěch přímo úměrný míře sebevědomí? Napadají mě obchodníci, makléři…

Nutno přiznat, že sebevědomý člověk bude mít pravděpodobně větší šanci na kariérní postup a úspěch v práci. Myslíme tím však zdravé sebevědomí, tedy schopnost prodat sebe sama jako člověka, svůj názor, myšlenku, přesvědčení. Tuto vlastnost potřebují nejen obchodníci nebo makléři, aby byli úspěšní ve své práci, ale například i lékaři, učitelé či školitelé, aby měli důvěru svých pacientů a klientů.

Jak tedy málo, či příliš sebevědomí v práci člověku škodí?

Musíme rozlišovat deklarované a skutečné sebevědomí. Když sám sobě nevěřím, podceňuji se a překrývám to přehnanou sebejistotou, pózou, lidé mě nebudou brát vážně a s přirozeným respektem. Nezískám jejich důvěru, jelikož je to hrané.

Skutečné sebevědomí se opírá o znalosti, zkušenosti, sebeúctu a víru v sebe sama. To platí pro manažery i obchodníky. Někdy je potřeba prodat zboží či službu, jindy zase myšlenku a přesvědčení. V obou případech musíte mít na paměti, že lidé velmi dají na dojem, který na ně uděláte.

Přirozené sebevědomí a jistota v sebe sama způsobí, že vás lidé primárně „koupí“ jako člověka. A následně se budou více zajímat, co jim radíte nebo nabízíte ke koupi. Přehnané sebevědomí způsobí vaši nedůvěryhodnost vůči okolí a ještě vás bude stát plno zbytečné energie.

Petr Starý (52 let) Vystudoval Vysokou školu J. A. Komenského, obor vzdělání dospělých.

Po škole pracoval v mezinárodní společnosti jako konzultant a kouč obchodních a manažerských dovedností.

Posledních 16 let působí jako konzultant a školitel v oblasti obchodu a vedení týmů.

Je zakladatelem společnosti Praktická terapie.

Vede individuální terapii i skupinové semináře na podporu sebevědomí, zlepšení mezilidských vztahů, komunikaci, prezentaci nebo zvládání nejistoty a trémy.

Jak byste charakterizoval zdravé sebevědomí?

Zdravě sebevědomý člověk se nebojí rozhodovat, převzít za svá rozhodnutí odpovědnost a zároveň mu nechybí pokora. Umí připustit, že si s něčím neví rady, že jeho řešení nemusí být nejlepší.

Jak moc utrpí sebevědomí, když člověk udělá v práci chybu?

Jedním ze znaků zdravého sebevědomí je, že pokud člověk udělá chybu, nebojí se to přiznat navenek. Začne ji řešit a zajistí, aby se už neopakovala. Tím své sebevědomí jen posílí.

Správně nastavená míra sebevědomí může být jakousi hrází, kterou napravená chyba může ještě zpevnit. Důležité je zaměřit se na to, že se podařilo přehmat zvládnout.

Co byste poradil člověku, jehož sebevědomí je nízké, nevěří si, tápe, a přináší mu to problémy v práci?

Aby se orientoval na sebe, nastavil si sám se sebou, případně i s pomocí terapeuta zdravý vztah. Uvědomil si své schopnosti, svou výjimečnost, své dobré vlastnosti. Existují na to velmi pěkná praktická cvičení pro každý den.

Rozhodně bych mu doporučil neporovnávat se s ostatními například na sociálních sítích, tím jeho momentální nízké sebevědomí bude jen trpět. Pozorováním mnohdy údajného a deklarovaného úspěchu druhých lidí a srovnáváním se s nimi získá člověk často mylný dojem, že jsou všichni ostatní úspěšní, šťastní a všechno se jim daří.

Platí, že čím víc toho člověk o své práci ví, čím víc toho umí, tím snáze získá sebevědomí? A kolegové mu pak přehnané sebevědomí spíš odpustí, když vědí, že je machr?

Lidé se samozřejmě cítí mnohem lépe, když jsou si jistí svou prací podloženou zkušenostmi, schopnostmi a vzděláním. Ovšem zdravé sebevědomí by nemělo být podmíněné nebo závislé pouze na úspěchu v práci nebo na chvále a uznání od kolegů. Pak se, v případě neúspěchu, může sebejistota rychle snížit nebo zhroutit.

Sebevědomí se opírá o osobní kvality, zodpovědnost, čestnost, spolehlivost nebo smysl pro humor. Přehnané sebevědomí nebo sebestřednost se v osobním, ale ani v pracovním životě moc neodpouští. Často je to důvod konfliktů, a to nejen v zaměstnání.

Jak nejlépe naznačit příliš sebevědomému kolegovi, že se s ním kvůli tomu nedá vyjít?

Naznačit se sice dá, otázka je, jaký efekt to bude mít. Je to velmi těžké a je třeba volit citlivou, ale upřímnou komunikační cestu. Stává se totiž, že přehnané sebevědomí ve skutečnosti zakrývá velmi nízkou sebejistotu. Pokud příliš sebevědomý člověk působí až arogantně na své kolegy v práci, ale zároveň je schopný a firma o něj nechce přijít, je dobré přizvat k jednání s ním mediátora, specialistu na mezilidskou komunikaci.

Ten naslouchá zúčastněným, dohlíží na jejich komunikaci, aby byla konstruktivní, a společně došli k cíli, který nebude mít negativní dopad na firemní kulturu ani mezilidské vztahy.

Jak mohou rodiče v dětech „pěstovat“ zdravé sebevědomí, aby ty později nemusely bojovat s jeho nedostatkem?

Rodičovská výchova má velký vliv na podporu sebevědomí dětí. Jedním ze způsobů, jak sebejistotu dítěte posílit, je osobní příklad. Dítě vnímá, jak rodiče reagují v situaci, kdy něco nevědí nebo udělají chybu. I dětem je potřeba dovolit přešlap a následně je podpořit v tom, jak se k němu správně postavit.

Někdy je to těžké, protože nám rodičovská láska brání nechat děti chybovat. Nechceme, aby byly smutné, aby je trápilo, že něco pokazily. Zároveň je velmi důležité, aby si touto zkušeností prošly a následně poznaly, že udělat chybu není nic špatného. V budoucnu pak budou vědět, že i když v minulosti chybovaly, vždycky to nějak zvládly. Tím vzniká zdravé sebevědomí.