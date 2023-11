Nápad inspirovaný ložnicí i přírodou u zákazníků uspěl, objednávky rostou

Měla jste dobré místo, vypracovala jste se až na pozici vedoucí týmu. Proč jste se rozhodla pro vlastní podnikání?

Marně jsem na českém trhu hledala povlečení z kvalitní látky s nadčasovým a vkusným designem. Začala jsem hledat způsoby, jak je vytvořit do vlastní ložnice. Chtěla jsem usínat se vzpomínkami na sbírání borůvek v lese a pozorování čápů v letu. Z procházek na Vysočině jsem si přinesla inspirace pro první náměty. A když se to povedlo, odtud už byl jen krůček k založení vlastní značky. Vzniklo povlečení, které odlišují především kvalitní autorské látky s ručně kreslenými motivy připomínající krásu české přírody.

Jak vzpomínáte na své začátky?

Vlastně velmi ráda, i když vzhledem k tomu, že jsem tehdy měla roční Marianku, stálo to hodně úsilí. Po večerech jsem chodila na kurzy softwaru, abych dokázala sama připravit motivy pro tisk, přes den jsem objížděla švadleny a jiné dodavatele a ve zbývajících chvílích balila objednávky pro zákazníky.

Kdy jste si byla jistá, že svůj byznys můžete rozjet?

Zhruba po půl roce. O značku byl velký zájem, a tak jsem se do jejího rozvoje rozhodla zainvestovat. Investice okolo 200 000 Kč šla především do fotografií, brandové strategie, copywritingu, právníka i kodéra. E-shop na platformě Shoptet jsem si zvládla díky zkušenosti z digitální agentury postavit sama a grafiku má na starosti můj bratr.

Vrátila se už investice? Jaký je váš obrat a meziroční růst?

Ano, vrátila, ale největší investice jsou pravidelné nákupy látek a než jsem se dostala do bodu zvratu, trvalo to téměř dva roky. Magickou hranici obratu 1 milion Kč jsme překročili hned po prvním roce podnikání. S každoročním meziročním nárůstem objednávek o více než 50 procent jsme velmi spokojeni.

Co bylo na vaší podnikatelské cestě nejtěžší?

Určitě není jednoduché skloubit rodinu a podnikání. Ale jsem ráda, že jsem se pro tuto cestu rozhodla, protože tak dávám vzor mým dětem. Ať už jako pracující máma a žena, která si plní své sny, člověk, který miluje přírodu a dělá něco pro její ochranu. Učím je také poznávat kvalitu, žít minimalisticky a udržitelně.

Je něco, co vás během podnikání překvapilo, s čím jste nepočítala?

Překvapilo mě, jak těžké je najít dodavatele, kteří splní moje představy o kvalitě materiálu a podobném pohledu na udržitelnost. Začínám hledat vždy u nás a až když neuspěji, dívám se u sousedů.

Kde jste nakonec dodavatele našla?

Hledali jsme především dodavatele s velmi kvalitní bavlnou a možností tisku. Bavlna se dováží z Pákistánu ještě v surovém stavu, upravuje se a tiskne až u nás. Kupodivu tohoto dodavatele jsme našli velmi rychle a spolupracujeme s ním již od začátku. Jde o velkou českou firmu, která jako jedna z mála přestála uzavírání textilních továren. Látky na francouzské peřiny máme z Itálie, vzhledem k tomu, že tento rozměr nemá ve střední Evropě tradici a takto široké látky u nás nevyrábí.

Je něco, co vás naopak překvapilo mile?

Velmi mile mě překvapuje, jak u zákazníků stále vede jeden z našich prvních motivů Borůvky. Obecně motivy z přírody v zákaznících vzbuzují stejně jako ve mně pocity štěstí a příjemné vzpomínky.

Kdo je autorem vzorů na povlečení? A jak je hledáte?

Vzory na povlečení vznikají nejprve v mojí hlavě. Vidím barevnou paletu a někdy i konkrétní vzor, jak by měl vypadat. Podle mé vize vybírám vhodného výtvarníka, který svou tvorbou zapadá do mé představy o finálním designu. Následně jde o společnou práci, kde nechávám volnou ruku v provedení motivu na konkrétním výtvarníkovi, aby na látku přenesl jak mou vizi, tak i svůj rukopis.

Autory hledám podle jejich portfolia, ale po první schůzce se často rozhoduji i na základě společně sdílených hodnot a přístupu. Zatím jsem se všemi byla naprosto spokojená, ať už šlo o nadšené amatéry či profesionální výtvarníky s dlouholetou praxí.

Kateřina Kapustová (36 let) Absolvovala VŠE v Praze s vedlejší specializací marketing.

Po studiích pracovala v online mediálním startupu Adexpres jako account manager, vypracovala se na pozici Group Team Leader. Ve firmě působila až do svého odchodu na mateřskou.

V roce 2008 založila značku Muhehe, designové punčocháče s potiskem, které se stále prodávají.

V roce 2020 založila značku Lesen, autorské povlečení s ručně kreslenými motivy přírody.

Je vdaná, má dceru Marianu a syna Kryštofa.

Miluje cestování, procházky v přírodě a ráda fotí.

Kde se povlečení šije?

Povlečení šijeme v české šicí dílně v Mladé Boleslavi. Fungují jako sociální firma, tedy zaměstnávají osoby, které mají problém si ze zdravotních důvodů najít a dlouhodobě udržet práci.

Co vás na podnikání těší a co trápí?

Nejvíce mě těší spokojený a vracející se zákazník, kterému se po osahání látek rozzáří oči a libuje si, jak je povlečení příjemné a krásné. To je pro mě potvrzení toho, že naše povlečení je materiálově i esteticky kvalitní.

Každá pozitivní recenze či milý vzkaz je pro mě důkazem, že značka má své místo v srdcích zákazníků. Trápí mě především, že je český trh ještě trochu pozadu ve výběru kvalitních a lokálních materiálů pro naši výrobu.

Co považujete v podnikání za nejdůležitější a co byste doporučila nově začínajícím podnikatelům?

Najít si schopné lidi pro oblasti, ve kterých sami nevynikáte. U nás to je určitě textilní technolog, grafik, fotografka, reklamní specialisté, stratég a obrovskou oporou je mi také moje kolegyně Petra, která se stará o zákaznický servis a běh e-shopu. Celkový tým složený z expertů na různé oblasti je určitě větší přínos než jedna přetížená podnikatelka. (smích)

Je aktuálně váš byznys to, co si umíte představit dělat i za mnoho let? Máte v hlavě nějaký nový koncept?

Určitě si to velmi ráda představuji. Motivy z naší přírody jsou takřka nevyčerpatelné a ráda bych se věnovala i expanzi na zahraniční trhy. Kromě rozšíření portfolia o nové produkty do domácnosti a kvalitní prostěradla mě to táhne především k prozkoumání nových materiálů a technologií a do budoucna i k výrobě vlastních látek.