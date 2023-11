Balet vyměnila po čase za podnikání. Založila úspěšnou módní značku

Tančila na Nové scéně Národního divadla, v Laterně Magice, jezdila do zahraničí, věnovala se sambě a také učila balet v různých kurzech. Říkala si, že až to jednou přijde, rozhodne se právě pro to učení. „Jenže časem jsem zjistila, že by mě neuživilo,“ přiznává Anna Homola.

Kdyby jí jako studentce někdo řekl, že bude jednou navrhovat originální oblečení pod svou vlastní značkou ANNLOCK, asi by mu nevěřila.

„Před lety jsem začala šít oblečení pro sebe. Jako baletka jsem pořád někde běhala, ze zkoušky do kurzů, večer na představení a vlastně jsem se pořád převlékala. Potřebovala jsem oblečení, které ráno nahodím, večer sundám a mezi tím v něm absolvuji pobíhání po městě, pracovní schůzky, procházku se psem a později s kočárkem a na závěr dne třeba vernisáž,“ vzpomíná.

Její modely byly tak zajímavé, že za Annou začaly chodit kamarádky a kolegyně, jestli by i jim neušila šaty, sukni z neoprenu nebo kabátek. A ona ušila. Klientek přibývalo, a tak se Anna přihlásila do kurzu šití a později i oděvního návrhářství. Vymýšlela nové modely, vybírala a kupovala látky, až časem zjistila, že nápadů a zakázek je tolik, že už na to její šití nestačí – začala spolupracovat s konstruktérkou střihů a externími dílnami.

„K tomu se za pochodu učím další nutné věci – jak rozjet e-shop a mít dobré webové stránky, osvojuji si marketing… Prostě začínám úplně od začátku nový obor se vším, co k tomu patří. K tomu stále ještě trochu tancuji, je to totiž jako droga. Dělám černé divadlo, folklor, pro který šiji i kroje, mám vlastní představení pro děti, učím v kurzech a mám rodinu, takže to vůbec není snadné,“ dodává Anna.

Investovala nejen do svého podnikání, ale i sama do sebe. Například si hodně pochvaluje webináře zaměřené přímo na tvorbu módní značky a následné konzultace s lektorkou.

Letos zkouší prezentovat své modely i na fashion marketech. Natáčí videa na sociální sítě a nechává fotit oblečení ze své první kolekce inspirované baletem. Má ale jednu výhodu – je krásná čtyřicítka, takže k tomu nepotřebuje žádnou jinou modelku.