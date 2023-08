Své koníčky promítl do podnikání a daří se mu. Jeho cílem je jednorožec

Čím jste chtěl být jako malý kluk?

Už od malička jsem přemýšlel nad výhodami jednotlivých povolání. (smích) Měl jsem dojem, že nejvíc peněz vydělávají právníci a doktoři, takže jsem chtěl být jedním z nich. Až postupně mi docházelo, že to není jen o penězích, ale i o svobodě a o nějakém životním poslání. Tudíž pak už jsem vždycky chtěl mít svou firmu. Klidně se několikrát spálit, ale dělat si po svém a na svém.

Vaše podnikatelské začátky se pojí s půjčováním rychlých aut. Proč jste u nich nezůstal a vrhl se do úplně jiného oboru, do cestování?

Začátky mého podnikání mi mimo jiné daly možnost více cestovat, a tak se má láska k cestování více a více prohlubovala. Navíc všechna má předchozí podnikání měla své omezené hranice a mým největším přáním bylo vytvořit projekt, který bude mít celosvětový dopad. A tak jsem si začal hrát s myšlenkou aplikace pro cestovatele.

A pak přišla vaše cesta do Afriky...

Celý nápad se skutečně ucelil během cesty do Keni, kde jsem si potvrdil, že podobný projekt by mohl najít využití. Napadlo mě vytvořit cestovatelský deník. Místo, které propojí mapu s fotkami i popisky míst, a kde si celé dobrodružství může člověk uložit, a navíc tak inspirovat další cestovatele.

Říkáte, že Worldee není klasická cestovka, jak se od běžných cestovních kanceláří liší?

Worldee má licenci cestovní kanceláře a pojištění proti úpadku. Oficiálně jsme tedy cestovní kanceláří, ale svým fungováním se tak neidentifikujeme, protože nabízíme jiné služby. Přicházíme s novým řešením, které spojuje to nejlepší z individuálního cestování a z cestování s cestovní kanceláří.

Cesty na Worldee totiž tvoří samotní zkušení cestovatelé. V itinerářích cest najdete unikátní autentické zážitky, zejména mimo turistická místa, abyste dané místo opravdu poznali a objevovali ho očima místních. Samozřejmě zařídíme vše, co je potřeba, nákup letenek, ubytování a další služby. Zákazník získá jednoduše a bez starostí kompletní balíček a po celou dobu cesty má pak k dispozici naši zákaznickou podporu.

Co znamená název Worldee?

Název jsme vybrali podle toho, co je pro nás hlavní. Což je svět (anglicky World) a jeho objevování. Pro změkčení jsme přidali dvě e, která, když otočíte proti sobě, vytvoří globus. A v neposlední řadě dvě éčka vyjadřují naši podstatu, umožnit lidem jednoduše objevovat svět – v angličtině Explore the World Easily. Proto Worldee.

Bylo obtížné získat licenci?

Provoz cestovní kanceláře spadá do koncesovaných živností, je potřeba dodat spoustu náležitostí od smlouvy o pojištění, byznys plán až po predikci obratu apod. Travel byznys se za poslední roky, zejména kvůli covidu, stal velmi rizikovým oborem a řada pojišťoven vyhlásila stop stav na uzavírání smluv o pojištění proti úpadku cestovních kanceláří. Nám se to ale naštěstí podařilo.

Kam všude se mohou vaši zákazníci podívat?

Nabídka je opravdu pestrá, věřím, že si v ní každý najde, co je mu nejbližší, ať už lov polární záře na Islandu či v Norsku, dobrodružství v Jordánsku, surfování v Maroku, roadtrip karavanem po Španělsku nebo odpočinkovou dovolenou v Řecku.

Na jakou cestu z vaší nabídky jste nejvíce pyšný?

Asi na naše cesty na Madeiru a Island, jsou to takové naše vlajkové lodě, speciality a máme je ověřené. Mám ohromnou radost ze všech zážitků a fotek, které nám zákazníci posílají. Je to pro mě hnací motor, abych nepolevil a firmu posouval dál, i když to často není lehké. Vždycky si vzpomenu, že pomáháme plnit lidem sny a že to stojí za to. Na Island s námi dokonce vyrazili i novomanželé na svatební cestu. Takové příběhy jsou pro mě největší odměnou.

Tomáš Zapletal (30 let) Vystudoval gymnázium v Olomouci.

Své první zkušenosti získal podnikáním v e-commerce, později provozoval tehdy největší zážitkovou agenturu na jízdy ve sportovních autech.

Založil cestovatelskou platformu a netradiční cestovní kancelář Worldee

Do obchodního rejstříku byla zapsána v červenci 2019 pod názvem We travel the world s.r.o.

Volný čas nejraději tráví s přítelkyní a rodinou.

Rád sportuje a chodí po horách, jeho vášní je jízda ve sportovních autech.

Váš projekt získal několik investorů, je to pro vás velký závazek?

Celkem bylo do Worldee nainvestováno přes 50 milionů Kč. Když se na chvíli zastavím a uvědomím si to, připadá mi to neuvěřitelné a velmi si toho vážím. Každopádně závazek vůči investorům, nám samotným, ale i vůči všem lidem, kterým chceme pomoci zjednodušit cestování, je obrovský.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Vstávám v šest ráno, nasnídám se a jedu do kanceláře, kde začínám svůj pracovní den četbou. Většina knížek, které čtu, jsou o byznysu a sebevzdělání. Pak vyřizuji zprávy a začíná kolotoč meetingů, které většinou končí kolem šesté večer. Poté si dám ještě tak hodinku na dokončení nutných záležitostí a vyrážím domů. Na první pohled se to může zdát jednotvárné, ale věřte mi, že den ve startupu je velmi dynamický. (smích) Často trávím dny na cestách, protože přejíždím mezi našimi kancelářemi v Praze a v Olomouci.

Už vloni, první rok fungování vaší cestovky, jste dosáhl obratu 8 milionů korun. Jak vypadá letošek?

Jen za první pololetí máme obrat kolem 17 milionů, což je dvakrát více než za celý loňský rok. Plán na tento rok je 700% růst, tedy celkový obrat 56 milionů Kč

Co je podle vás receptem na úspěšné podnikání?

Neřekl bych, že jsem nějak více úspěšný a mohl takové rady dávat. Ale co vnímám jako důležité na cestě za úspěchem je, že člověk musí začít hned a nikdy se nesmí vzdát.

Co vás dnes nejvíce těší?

Každý den si připomínám, že co se nám už doteď podařilo, je neuvěřitelné, a to jsme teprve na začátku. Cestování bourá stereotypy, strach z neznámého, nutí nás vystupovat z komfortní zóny, přináší pochopení, znalosti a zážitky na celý život. Cestování dělá lepší svět i nás samé. A to pravé individuální cestování je sice krásné, ale složité, proto je naším cílem bourat bariéry a udělat cestování dostupné pro všechny. O to se snažíme, a to mě naplňuje.

Popřípadě je něco, co vás na současném podnikání trápí?

Trápí mě, že nerosteme dostatečně rychle. Chceme dosáhnout valuace jednorožce (obrat miliarda dolarů), takže i když máme krásný meziroční růst, nestačí to, potřebujeme růst rychleji. Naštěstí mám skvělý tým, který na tom každý den neskutečně maká.

Jaké máte plány do budoucna?

Plány máme samozřejmě velké, chceme expandovat, dále zdokonalovat naši platformu a rozšiřovat naši nabídku. Věřím, že co přinášíme, má opravdu smysl.