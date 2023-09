Začínali v garáži. Dnes mají vlastní prostory, ocenění a milionové obraty

Tomáš Smětal a Ondřej Velička jsou kamarádi odmalička. Jak sami říkají, začali podnikat už v sedmi letech. „Tavili jsme olůvka a chtěli je prodávat rybářům a do rybářských obchodů,“ vzpomíná Tomáš. Neprodali ani jedno, ale s úsměvem tvrdí, že už to byl začátek jejich společné cesty. Oba žijí skromně, i když by nemuseli. A oba opustili svoji komfortní zónu, aby vybudovali něco „dobrého“.

Jak trnitá byla cesta dvou kluků z Bystřice v tak konkurenčním odvětví, jako je e-shop s oblečením?

Tomáš: Jak říkáte, trnitá. Původní plán ani nebyl založit e-shop s textilem. Naše první zkušenost byla se slevovým portálem, v té době obrovský boom, ale na trhu už jich bylo kolem dvou stovek. Potřebovali jsme peníze na propagaci, a tak jsme hledali cesty, jak je vydělat. Napadlo nás, že bychom mohli využít místní velkoobchod s textilem a na internetu nabízet trička a mikiny s potiskem.

Ondřej: Oba jsme měli své zaměstnání, já i dobře placené v Praze. Ale oba jsme chtěli podnikat, rozvíjet byznys, nebýt závislí na zaměstnavateli. A pak jednoho dne Tomáš přišel s plánem na firmu, komunikovali jsme spolu na dálku přes 300 kilometrů. Nakonec jsem se rozhodl dát výpověď a vrátit se domů, přitom do neznáma.

Opravdu jste začínali v garáži?

Tomáš: Začínali jsme opravdu v garáži, takže ze začátku nám byla zima. Měl jsem u sebe termoohřívač, ale jinak jsem se cítil super. Nikdy jsem neměl byť jedinou myšlenku, že bych se na to vykašlal. Měli jsme obrovskou motivaci.

Ondřej: Maximum věcí jsme dělali z domova. Ručně jsme vystavovali faktury, odepisovali zákazníkům. V promrzlé garáži jsme byli jen tehdy, kdy jsme opravdu potřebovali fyzicky zabalit zboží. Pro mě to byl od začátku jasný smysl, ačkoli mě od toho nejbližší a rodina odrazovali. To bylo takové, vždyť máš dobře placenou práci, proč se toho vzdáváš? Nikdy jsem jim to nedokázal vysvětlit, ale já věděl, že to bude dobré.

Pamatujete si na první objednávku?

Ondřej: Vzpomínám si, jak jsem celé dny a noci pracoval na e-shopu, a pak, když jsem ho konečně spustil, říkal jsem si, že bude klid a odpočineme si. Hned druhý den ráno přišla první objednávka. A už to jelo. Řešili jsme, jakým způsobem objednáme zboží u dodavatele. Nevěděli jsme ani jak vystavit fakturu.

Tomáš: Já šel hned ráno koupit lepicí pásku. Na kole jsem pak s batohem na zádech zajel k dodavateli pro zboží, zabalil ho do staré použité krabice a zavezl opět na kole na poštu, kde jsem ještě vyplňoval poukázku na výběr dobírky od zákazníka.

Stála aspoň první objednávka za to?

Ondřej i Tomáš oba: Byly to dvě mikiny. (smích)

Tomáš Smětal

(39 let) Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Po studiích pracoval jako obchodní zástupce.

V roce 2011 se svým kamarádem Ondřejem Veličkou založil e-shop Dobrý textil..

Je svobodný a bezdětný.

Miluje přírodu, ve volném čase rád cestuje a věnuje se cyklistice.

Sami říkáte, že jste v začátcích hodně chybovali. Byly chyby i drahé?

Tomáš: Byly chyby, které nás stály pár desítek tisíc, ale pak byla chyba, která nás stála asi půl milionu korun, které jsme čerpali z vlastních rezerv a mohli jsme je tehdy využít mnohem užitečněji. V začátcích jsme měli e-shop postavený na open source řešení. To nám však přestalo vyhovovat, a tak jsme přešli na řešení s možností úprav na míru.

Ondřej: I tento model měl řadu chyb, opravy trvaly hrozně dlouho a následné opravy způsobovaly nové chyby. Nedalo se vůbec mluvit o nějakém rozvoji platformy a reagování na aktuální trendy. Nakonec jsme se rozhodli přejít na úplně jiný systém a smířili se s tím, že o všechny doposud investované peníze přijdeme.

Uběhlo dvanáct let, kde jste dnes?

Tomáš: V e-shopu nabízíme stovky druhů oblečení a 40 000 kvalitních produktů. Máme opravdu široké portfolio od oblečení pro děti, přes pracovní oděvy a sport k volnočasovému oblečení.

Ondra: Dnes jsme firma s rozumnou ziskovostí a s rozumnou marží. Nikdy jsme neměli žádné investory, nikdy jsme neměli úvěry...

Tomáš: Jen teď na nákup nemovitosti, kde aktuálně sídlíme.

Ondra: Pravda. Zaměstnáváme přes 30 lidí – a myslím, že i spokojených. Zaměstnanci od nás neodchází, naopak se hlásí noví. Řekl bych, že jsme velmi atraktivní zaměstnavatel.

Atraktivní zaměstnavatelé? Opravdu? Jak platíte? A máte i nějaké benefity?

Ondra: Platíme průměr v regionu, nicméně máme velmi silné benefity. Stravenkový paušál v maximální výši, dovolenou navíc, sick days, kávu na pracovišti zdarma. A nákup oblečení za výhodnější ceny, což je velmi využívaný benefit.

Už nejste jen prodejce, ale i výrobce vlastní značky Bontis.

Tomáš: Bontis vychází z latiny a spojuje slova „bonus“ (dobrý) a „vestis“ (oblečení). Prostě Dobrý textil. Jsme na začátku, ale dává nám smysl do budoucna budovat něco, co je od základu naše.

Ondra: Snažíme se hledat kvalitní dodavatele a výrobce především v České republice, kteří nám zboží na zakázku vyrobí a opatří logem Bontis. Dbáme na to, aby naše výrobky nesly prvky originality. Jsme česká firma, s českou značkou, která vyrábí v Česku. To je pro nás důležité.

Slyší na českou značku i zákazníci?

Ondra: Popravdě to říkáme vám, my o tom ani moc nemluvíme, i když takoví jsme. Vlastně ani nevíme, jestli to zákazníci vědí.

Tomáš: Sice o tom nemluvíme, ale na produktech máme: „Vyrobeno v České republice“. Ale nemáme zpětnou vazbu, do jaké míry to je pro naše zákazníky důležité.

Vaše firemní hodnoty jsou udržitelnost, spolehlivost, spokojenost a inovace. Co to pro vás znamená?

Ondra: Udržitelnost není jen k životnímu prostředí, ale i o tom budovat finančně zdravou firmu. Ziskovou a bez dluhů. Inovace je nutná neustále, abychom se dokázali udržet ve vysoce konkurenčním prostředí. Spokojenost je pro nás závazek směrem ven i dovnitř, týká se našich zaměstnanců i zákazníků. A spolehlivost je o tom budovat neustále svou kredibilitu.

Ondřej Velička (40 let) Absolvoval ČVUT na fakultě elektrotechnické.

Jeho první profesní kroky směřovaly do velké firmy.

Po 6 letech se rozhodl dát výpověď, aby mohl s Tomášem začít budovat vlastní podnikání.

Žije s přítelkyní.

Jeho velkou vášní je běh. Získal 6 titulů mistra ČR v ultramaratonech, jeho největším úspěchem je druhé místo na mistrovství Evropy v běhu na 24 hodin.

Získali jste řadu ocenění, kterého si vážíte nejvíc?

Tomáš: Každého ocenění si moc vážíme, protože je pro nás ujištěním, že jdeme správným směrem. Velmi nás například potěšilo, že jsme se v roce 2021 i 2022 zařadili mezi 50 nejrychleji rostoucích technologických firem v České republice a získali tak ocenění od společnosti Deloitte.

Co je podle vás pro úspěch v podnikání nejdůležitější?

Tomáš: Řekl bych, že je to kombinace vize, vášně, touhy se neustále posouvat dál a hlavně trpělivosti. Pokud máte tyto vlastnosti ve vyváženém poměru, pak se správné cesty úspěchu hledají snadněji.

Ondra: Za sebe bych ještě doplnil i tah na branku, tedy mít odvahu, odhodlání a chopit se příležitosti.

Co plánujete dál? Jaké další výzvy máte před sebou?

Ondra: Na rozvoji firmy pracujeme každý den. Máme v týmu chytré lidi, vzájemně se inspirujeme, zkoušíme nové věci a také posloucháme zpětnou vazbu od zákazníků, se kterou dále pracujeme a vylepšujeme tím e-shop. Naší velkou výzvou je v nejbližší době stabilizace na zahraničních trzích.

Tomáš: Příští rok se budeme stěhovat do nové haly, která nám poskytne především rozšíření podlahové plochy. Tento krok nám pomůže rychleji rozšiřovat nabídku našich produktů a zároveň efektivněji spravovat skladové zásoby. Chceme zapracovat na rozvoji a optimalizaci logistických procesů a zapojit do nich více automatizace. Nová hala nám také nabídne pracovní prostředí, které bude pro naše zaměstnance příjemnější a komfortnější.