Firmy v kraji mají nápady i práci, ale najít nové zaměstnance je problém

Počty volných lidí na trhu práce jsou totiž minimální a ve Zlínském kraji to platí dvojnásob. Míra nezaměstnanosti je tady pod republikovým průměrem, který je sám o sobě velmi nízký, a navíc jde o několik let trvající stav.

V srpnu Zlínský kraj vykázal 2,7 procenta lidí bez práce, stejně jako v červenci. Reálně to znamená 10 513 lidí, což je velmi podobné číslo jako loni touto dobou. Dosažitelných, tedy těch, kteří by mohli okamžitě nastoupit, bylo 9 545. Ostatní jsou zařazení do rekvalifikačního vzdělávání, mohou být na mateřské dovolené, případně ve vazbě. Naproti tomu volných míst eviduje úřad práce 8 770.

Na úřad práce se v srpnu nově přihlásilo 1 638 lidí. „Z velké části to byli zaměstnanci, kteří pracovali jako pomocní pracovníci ve výrobě, prodavači a administrativní pracovníci,“ shrnula krajská ředitelka úřadu práce Miriam Majdyšová.

Situaci se firmy v kraji snaží řešit náborovými akcemi a preferují najímání kmenových zaměstnanců před agenturními. Například největšímu zaměstnavateli v kraji, pneumatikárně Continental Barum, se osvědčilo dát na doporučení svých pracovníků, mají program pro absolventy škol a na sociální síti využívají i chatbotku Barboru, která je schopná komunikovat se zájemci 24 hodin denně.

V letošním roce firma získala ocenění pro nejlepší zaměstnavatele, což je pro případné zájemce o práci podstatná informace.

Na významu získává také udržení stávajících pracovníků. Třeba tím, že se firmy snaží o propojení s jejich rodinami. Kovárna Viva organizuje sportovní a motivační akce s charitativním pozadím. Na myšlenku vynaložit společně úsilí pro dobrou věc zaměstnanci slyší.

V létě zase přišla s nápadem dětských exkurzí, aby děti poznaly, kde pracuje jejich táta či maminka. „Junioři vždy začali poklidnou prohlídkou obchodního oddělení a pak už si sami vyzkoušeli, jaké to je pracovat v kovárně nebo jak se drží kladivo,“ stojí u fotky dětí, kterou firma zveřejnila na sociální síti.

Co nejvíc zapojit zaměstnance do chodu společnosti byl i cíl soutěže o jména pro avatary, kterými se firma prezentuje v online kampani.

Když je zájemce, práce se najde

Málokterý zaměstnavatel se dnes spolehne jen na inzerát s popisem požadavků a seznamem benefitů. Náborový den v Baltaci byly vlastně dva dny, jeden dopoledne a druhý odpoledne, aby zájemcům vyšli vstříc i časově. Firma provozuje hotely, restaurace a bistra, cateringové centrum i střední školu.

Na místě byla personalistka, manažeři provozů a každému příchozímu se věnovali individuálně. Případně je rovnou naložili do auta a zajeli s nimi na pracoviště, o které měli zájem.

Jednat s potenciálními pracovníky individuálně a snažit se najít pro ně využití je podle šéfa Baltaci správná cesta. Stejně jako investovat do rozvoje stávajícího týmu.

„Situace na trhu práce je šílená a začíná být podnikání ohrožující,“ zmínil Žaludek. „Velký problém je v tomto směru pro náš obor i zrušení elektronické evidence tržeb (EET).“

Řada pracovníků v gastronomii se po zrušení EET vrátila do šedé sféry ekonomiky a pracuje za minimální mzdu a neoficiální doplatek v hotovosti. „Evidence tržeb tuto praxi ukončila, ale vrací se. Ohrožuje to ty nejzranitelnější,“ míní Žaludek.

„V kuchyních dělají pomocné práce často lidé bez vzdělání, mnohdy ve složitých životních situacích. Když si vezmou peníze na ruku, přicházejí o jakékoliv jistoty.“

Ani vyhlídky do nejbližší budoucnosti nejsou pro firmy pozitivní, přestože v září se dá určité oživení pracovního trhu očekávat.

„Je to měsíc, kdy do evidence úřadu práce přicházejí ve větší míře také absolventi škol a mohou se objevovat první uchazeči o zaměstnání, kteří budou končit sezonní práce,“ potvrdila Majdyšová. „Na druhou stranu nepředpokládám, že by mělo dojít k razantnímu nárůstu nezaměstnanosti,“ doplnila vzápětí.