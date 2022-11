Horší dostupnost zdravotní péče zvedá zájem o připojištění

Důstojné lůžko v zařízení sociálních služeb hledal Jiří se svým bratrem pro jejich matku několik měsíců, avšak marně. Na pořadníky čekatelů čítající více než 200 zájemců se ani nezapisovali.

„Maminka žila na jihočeském venkově, v posledních letech jsme se s bratrem střídali a jezdili ji obstarat domácnost, zahradu, stravu a také si s ní popovídat,“ vypráví Jiří. Fyzická a později i psychická kondice maminky se ale po jejích 83. narozeninách velmi zhoršila a lékař diagnostikoval demenci.

„Sháněli jsme domov pro seniory, v regionu to ale bylo bez šance na úspěch. Nakonec jsme se zapsali na čekatelskou listinu do soukromého zařízení nedaleko Prahy a do roka se maminka stěhovala,“ dodává.

Na služby v pobytovém zařízení se bratři skládají. Starobní penze jejich matky na pokrytí měsíčních nákladů v zařízení totiž nestačí. „Každý měsíc na pobyt v sociálním zařízení přispívá každý z nás tři tisíce korun,“ dodává Jiří.

Pojištění dlouhodobé péče dá lidem jistotu důstojného stáří

Nedostatečné kapacity v sociálních službách ať pobytových, tak terénních mění v posledních letech postoj české populace k zdravotnímu, respektive k zdravotně sociálnímu připojištění. Zatímco ještě před několika lety ho považovala většina lidí za zbytečné, nyní by takovou nabídku krytí rizik spojených s omezenou zdravotní kondicí přivítala. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) z přelomu letošního dubna a května.

Podle jeho výsledků by devět z deseti lidí uvítalo více typů komerčního zdravotního připojištění. A nikoho asi nepřekvapí, že největší zájem panuje právě o připojištění dlouhodobé péče při nesoběstačnosti. Takový typ pojištění by si sjednalo 53 procent respondentů.

„Nesoběstačnost v případě invalidity či jiných onemocnění je již dnes velkým problémem, který klade velkou fyzickou, psychickou i finanční zátěž na rodinné příslušníky. A situace se bude i nadále zhoršovat,“ říká k výsledkům průzkumu zástupkyně ředitele ČAP Helena Zavázalová.

Podle odhadů odborníků z ČAP se vlivem stárnutí populace v následujících dvaceti letech zdvojnásobí počet lidí, kteří se o sebe nedokáží sami postarat. A současný demografický trend i jeho dopady do zdravotního a sociálního systému si už uvědomuje široká veřejnost. Právě pojištění pro případ dlouhodobé péče a nesoběstačnosti vyšlo ve zmiňovaném průzkumu jako to, o které mají lidé vůbec největší zájem. Obecně by ho uvítalo 69 procent respondentů.

„Z dnešních přibližně 360 000 osob se kolem roku 2060 dostaneme na 1,1 milionu lidí pobírajících příspěvek na péči. Nedostatek kapacit i financí se bude dále prohlubovat a bude potřeba do systému dostat nové zdroje,“ říká pojistný analytik ČAP Petr Jedlička.

Česká populace by vedle pojištění dlouhodobé péče ocenila i nabídku připojištění zdravotnického materiálu a pomůcek. Zájem o takové pojištění by měla čtvrtina účastníků průzkumu.

Skokově vzrostl zájem o pojištění stomatologické péče a porodnictví. Jeho nabídku by uvítalo 36 procent respondentů. Přičemž zájem o komerční připojištění zubní péče a porodnictví vykázal devítiprocentní meziroční posun. Obě služby by si připojistila téměř třetina dotazovaných.

Pojišťovny mezeru na trhu vnímají, některé reagují

Řešení, jak zvládnout zajištění důstojného stáří pro osoby s omezenou schopností se o sebe postarat, nabízí soukromý sektor formou nabídky připojištění ke stávajícímu státnímu sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Ovšem nikoli formou čerpání měsíčního či jednorázového finančního plnění, ale zajištěním potřebné sociální služby.

„Pojištění dlouhodobé péče má zajistit klientům sociální služby, ať už mobilní nebo pobytové, pokud jejich zdravotní stav neumožňuje se o ně postarat. Obecně se nejedná o neznámé pojištění,“ přibližuje princip pojištění dlouhodobé péče ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Podle něj takový produkt dnes již některé pojišťovny nabízí. Ovšem s jednou zásadní nevýhodou. Klienti jako plnění dostávají finanční prostředky, nikoli danou sociální službu.

„A jelikož je poptávka po těchto službách podstatně větší, než je nabídka, tak vlastně lidé mohou tyto prostředky využít obtížně,“ zdůrazňuje Švec.

Na určitou mezeru ve způsobu plnění z pojištění dlouhodobé péče se nyní snaží reagovat i pojišťovna Simplea. Její pojistní analytici připravují produkt, který klientům zajistí přímo danou sociální službu. I tím se chce pojišťovna odlišit od konkurence.

„Právě vtažením soukromého sektoru a současně ve spolupráci a s podporou státu, má Česko jedinou možnost, jak zvládnout následky demografického vývoje. Čísla a jejich projekce totiž hovoří jasně. Počet lidí, kteří tyto služby budou potřebovat, rapidně roste,“ upozorňuje Martin Švec a dodává, že když porovnáme minimální nárůst dostupných kapacit v posledních letech, máme co dělat, abychom situaci zvládli.