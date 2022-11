Fiala jde na inspekci k Válkovi, proberou další postup u covidu nebo Ukrajiny

Premiér tak pokračuje v návštěvách ministerstev, při kterých hodnotí naplňování programu po necelém roce fungování kabinetu.

I když šíření koronaviru v Česku v posledních týdnech zpomaluje, v dohledné době se podle Válka mohou počty nakažených znovu zvyšovat. Ministerstvo proto pokračuje v kampani nazvané Očkujeme se pro život beze strachu, která apeluje na vakcinaci a přeočkování proti covidu, a to zejména rizikových skupin.

V neděli Válek řekl, že chce jednat o možnosti připojištění ve zdravotnictví. Je potřeba do zdravotnictví dostat víc peněz a udělat to pomocí připojištění by bylo lepší než zvyšováním daní, uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Možnost připojištění by se podle něj musela zavést postupně, nový systém by mohl fungovat od roku 2025 nebo 2026.

Před dvěma týdny na programové konferenci TOP 09 hovořil o možnosti zavedení nadstandardů ve zdravotnictví. O den později ale uvedl, že konkrétní návrh nyní nepřipravuje a svým příspěvkem chtěl vyvolat diskusi ve straně. K případnému zavedení nadstandardů se postavili rezervovaně politici vládní ODS i STAN, odmítly je opoziční hnutí ANO a zdravotnické odbory.