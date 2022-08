Nejčastější chyby ve smlouvách a největší záludnosti životních pojistek

Nejčastější chybou bývá špatné nastavení pojistné ochrany. V druhé řadě pak bývají neaktuální nebo nepravdivé informace týkající se zdravotního stavu, povolání, rizikového sportu a tak podobně. Jestliže už pojistku máte, ale objevují se v ní tyto problémy, nemusí to znamenat, že musíte pořizovat novou. Mnohdy stačí dosavadní pojistku upravit a aktualizovat.

Co sledovat, než podepíšete smlouvu

Největší chybu v pojištění člověk udělá, pokud bude mít smlouvu nevhodně nastavenou a pojistná ochrana nebude odpovídat jeho potřebám. Správné nastavení pojistné smlouvy by mělo vycházet z finanční a majetkové bilance domácnosti, výše a struktury úvěrového portfolia, závazků k ostatním členům domácnosti, charakteru příjmů, struktury aktiv a pasiv, celkové životní situace, možnosti získání sociálních dávek a tak dále.

Nastavení pojistné ochrany by tak nemělo být věštění z křišťálové koule, ale podrobný matematický model pro nejrůznější životní scénáře, který odhalí slabá místa a určí skutečnou potřebu pojištění. Pokud tedy budete mít z celého procesu jednání dobrý pocit, budete všem základním principům rozumět a bude vám doporučení pro uzavření pojistné smlouvy dávat smysl, není důvod pojištění neuzavřít. Všechny pojišťovny na trhu si konkurují a rozsah pojištění neustále vylepšují.

A pokud chcete mít pod kontrolou co nejvíce parametrů, nezbývá nic jiného, než obejít více pojišťoven, nebo navštívit nezávislého finančního poradce, který může zpracovat komplexní porovnání vícero nabídek na trhu včetně pojistných podmínek. S nabídkami na internetu raději velmi opatrně. Právě pro svou složitost a náročnost na vstupní údaje nejsou současné srovnávače na trhu příliš schopné nabídnout individuální nastavení pojistné ochrany.

V čem se pojistky liší

Prvním a nejviditelnějším parametrem je cena za pojištění. Ta je ale v případě životního pojištění naprosto zavádějící. Velice „šikovný“ prodejce dokáže klientovi vždy nabídnout pojištění za nižší cenu, ale většinou za cenu nižší pojistné ochrany.

Rozdíly jsou v charakteru pojistných rizik, v délce pojištění jednotlivých připojištění ve smlouvě a v rozsahu výluk. Důležité tedy je porovnávat stejné se stejným, což v oblasti životního pojištění není vůbec jednoduché a někdy to běžný spotřebitel ani nezvládne. Všechny pojišťovny na trhu totiž nemají sjednocenou nabídku a každá nabízí trochu jiné možnosti, jak lze pojistnou ochranu nastavit. Měli bychom proto vybírat takovou pojišťovnu, která nabízí co největší flexibilitu v nastavení.

Zkontrolujete největší záludnosti pojistek

Při sjednání pojištění je velmi důležité mít správně vyplněný zdravotní dotazník. Ten je totiž naprosto klíčový pro případ pojistné události. Velmi častým důvodem pro odmítnutí pojistného plnění bývá nesprávně vyplněný zdravotní dotazník, kdy klient zatajil pro pojišťovnu důležité informace o svém zdravotním stavu. Je tedy lepší dotazník vyplnit zodpovědně a pečlivě a raději mít na pojištění předem definovanou výluku nebo přirážku než riskovat, že pojištění v tom nejdůležitějším okamžiku nezafunguje podle našich představ.

Mezi největší záludnosti pak patří čekací doby od počátku nebo od uzavření pojištění. V praxi to znamená, že pokud si sjednáme pojistku a během měsíce vážně onemocníme, tak pravděpodobně žádné pojistné plnění od pojišťovny nedostanete. Pojistná ochrana se vztahuje okamžitě na riziko úrazu, nikoliv na riziko nemoci. Je to standard na trhu, ale ne vždy je tato skutečnost klientovi známa při uzavření pojistky.

Když rušíte pojistku, pozor

Pokud se výrazně změnila vaše finanční situace, je důležité provést komplexní audit portfolia a zaměřit se také na aktuálnost životního pojištění. Paradox pro mnohé je ten, že čím má člověk hlouběji do kapsy, tím je potřeba pojištění vyšší.

Životní pojistku nepotřebují zpravidla bohatí lidé s vybudovaným pasivním příjmem. Ale pokud jsme na svém příjmu životně závislí, je pojistka až úplně to poslední, co bychom měli rušit. Určitě je cestou pojištění optimalizovat a správně nastavit a případně i zlevnit, ale ne vypovídat. Změna zdravotního stavu bez dobrého pojištění by mohla být pro domácnost již existenčně ohrožující.

Zrušení pojištění vždy souvisí s rizikem nemožnosti uzavřít pojištění nové. Pokud se v průběhu doby změní náš zdravotní stav, může se stát, že nás pojišťovna již nebude chtít pojistit nebo jen s výlukou či přirážkou.