Proč je dobré mít životní pojištění. Čtyři zásadní rady jak je sjednat

Zakopaný pes leží u finančních poradců. Často jsme od nich totiž slýchali: „Už máte životní pojištěn? Je to výhodný spořící produkt.“ A tak si životní pojištění lidé sjednávali s vidinou zisku, což je představa, která může po mnoha letech vzít zasvé i vlivem ne zcela přehledné struktury poplatků, které byly spojené s kapitálovým či investičním životním pojištěním.

Doba se naštěstí změnila a pojišťovny už netlačí na to, aby si lidé pletli životní pojištění se spořícím produktem, a nabízejí smlouvy, které hlavně kryjí rizika, od relativně drobných úrazů až po smrt.

Dobře si rozmyslete, co potřebujete

Klasická poučka říká, že životní pojištění potřebuje ten, na jehož příjmu je někdo závislý. Typicky tedy živitel rodiny. To se týká samotného pojištění pro případ smrti (ať už z jakékoli příčiny, či smrti způsobené úrazem). Stejně tak životní pojištění, které je spojeno s pořízením hypotéky – v případě smrti živitele díky němu rodina nepřijde o střechu nad hlavou.

Jenomže, co v případě, že živitel nezemře, ale je třeba po úrazu nepohyblivý nebo nevidí? Rodina nemá příjmy, a má dokonce zvýšené náklady na zdravotní péči či přestavbu bytu. Z tohoto pohledu je důležité připojištění invalidity, trvalých následků úrazu či velmi vážných onemocnění.

V nabídce jsou i připojištění, která dorovnávají snížený příjem v době dlouhodobé léčby, denní dávka v případě pracovní neschopnosti či denní odškodné pro případ úrazu. Pojišťovny nabízejí i speciality, například u Uniqy lze sjednat pojištění pro případ ztráty řidičského průkazu z důvodu onemocnění pro profese, u nichž je řízení auta prioritou.

Pochopitelně platí, že čím víc připojištění, tím víc pojištění stojí. I proto je dobré zamyslet se, jaké jiné finanční zdroje může člověk použít v případě zlé události, a pojistit se jen na částku, která je opravdu potřebná. Výhodou je, že u životního pojištění se neuplatňuje to, co u majetkových pojistek známe pod termínem podpojištění. Pojišťovna klienty netrestá snížením vyplacených peněz za to, že se pojistili málo.

Sjednali jste životní pojištění a máte pocit, že jste se unáhlili, případně jste následně dostali výhodnější nabídku? Stejně jako u každého jiného pojištění platí, že podpis vás zavazuje až po osmi týdnech od uzavření smlouvy. Do té doby si můžete sjednání rozmyslet a zaplatíte jen za dny, kdy pojištění trvalo.

1. Pojišťovně nic netajte

Pro sjednání smlouvy bude třeba vyplnit takzvaný zdravotní dotazník. Funguje to tak, že když pojišťovna zjistí, že už máte nějaký zdravotní zádrhel, buď ho vyhodnotí jako maličkost, nebo danou věc z pojištění vyloučí. Nebo zdraží pojistné.

Výluku ani dražší pojistné nikdo nechce, ale rozhodně se nevyplatí nic zamlčovat. Ani svou hmotnost, ani to, že kouříte, ani dosavadní nemoci či úrazy…. V případě, že by došlo na pojistnou událost a prokázala by se souvislost s nějakým předchozím úrazem či pojištěním, mohla by totiž pojišťovna výrazně snížit, nebo dokonce zcela odmítnout plnění.

2. Stanovte obmyšlené osoby

U připojištění je celkem jasné, že příjemcem peněz je pojištěný. Pro případ smrti je však třeba stanovit takzvanou obmyšlenou osobu. Může to být kdokoli. Není tedy pravidlem, že by při úmrtí automaticky pojišťovna vyplatila peníze pozůstalému manželovi či dětem. Peníze dostane ten, kdo je uveden ve smlouvě. Na to pozor, když se změní rodinná situace, třeba při rozvodu.

Současně s tím dejte obmyšleným osobám vědět, že jimi jsou. Pokud byste totiž zemřeli, rozhodně to není tak, že by pojišťovna sama aktivně pátrala, komu má peníze vyplatit. Počká, až obmyšlené osoby samy vznesou požadavek.

3. Požádejte zaměstnavatele o příspěvek

O spoření se v případě životního pojištění dá uvažovat ve chvíli, kdy na smlouvu přispívá zaměstnavatel. Vedou ho k tomu daňové úlevy a příspěvek může být až 50 000 korun ročně, z nich není třeba odvádět daň ani platit sociální a zdravotní pojištění.

Jen pozor na nutnost případného dodanění v případě, že byste smlouvu ukončili předčasně. Podmínkou využití daňových úlev totiž je, aby šlo o smlouvu, kterou budete držet do roku, kdy vám bude šedesát, a přitom nejméně pět let. Současně je třeba, aby nešlo o jednoduché rizikové pojištění, ale aby podstatou smlouvy bylo právě ono spoření na stáří. Pojistná smlouva navíc nesmí umožňovat mimořádný výběr nebo takzvaný částečný odkup. Pozor, nejde o to, jestli mimořádný výběr využijete, ale zda to smlouva umožňuje.

Pokud byste podmínky nedodrželi, museli byste sami podat daňové přiznání a zpětně dodanit všechny uplatněné částky za dobu deseti let zpětně. A od roku 2015 platí to, že se dodaňuje právě i příspěvek zaměstnavatele.

4. Nespoléhejte na pojištění hned

U životního pojištění a souvisejících připojištění je třeba počítat s takzvanou čekací dobou. Je to ze strany pojišťovny jistá prevence pojistných podvodů, předchází se tak situacím, kdy by se někdo dozvěděl o své nemoci a rychle se pojistil, aby později mohl žádat o peníze. Čekací lhůta se neuplatňuje u pojistných událostí způsobených úrazem a některými typy onemocnění (otrava).

Například Česká podnikatelská pojišťovna čekací dobu neuplatňuje u rizik invalidity, závislosti na péči, zproštění od placení z důvodu invalidity a úrazových rizik.