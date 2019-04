Srovnávače povinného ručení: levné nabídky najdou, čekejte však telefonát

Modelový příklad Žena, 53 let. Bydliště: Kouřim. Povolání: úřednice. Nevozí malé děti. Není invalidní. Jezdí víc než 10 let bez nehod. Ročně najezdí cca 7 000 km. Auto Ford Fokus, výkon motoru 74 kW, objem motoru 1 596 ccm, rok uvedení do provozu 2005. Platit bude ročně. Počátek pojištění 1. května 2019. Srovnávače jsme otestovali počátkem dubna.