Pojistil se na milion. Vyhořel a dostal jen půlku. Skončí tzv. podpojištění?

Celou škodu vám prostě nevyplatíme, může slyšet klient, který přišel řešit pojistnou událost, například vykradení bytu. Možná si pomyslí, že je to trest za to, že neplatil pojišťovně dost peněz. A ono to tak skutečně může být.

Například pan Blažek si pojistí domácnost na milion. Když vyhoří, vyčíslená škoda je dva miliony, neboť si mezitím domácnost luxusně vybavil. Případně věci, které vlastní mezi uzavřením pojistky a škodnou událostí, podražily. Protože měl majetek pojištěný na nižší než skutečnou hodnotu, pojišťovna mu při uplatnění podpojištění nedá ani celý milion, na který měl sjednanou smlouvu (a za který platil pojistné), ale jen část, třeba jen polovinu.

Vyplacená částka tak nepokryje náklady na nákup všech věcí, výstavbu nového domu či jeho rozsáhlou opravu. A pozor, netýká se to jen pojištění nemovitostí či domácností, ale třeba i havarijního pojištění auta.

Připadá vám to nefér? Možná, ale tento postup má oporu v zákoně. Pokud vám to vadí, je nejlepší si najít pojišťovnu, která plně nevyužívá zákonné možnosti a podpojištění neuplatňuje. V podstatě ale jen Pojišťovna VZP deklaruje, že podpojištění neuplatní, a to ani u starších smluv, které je mají zapsané v podmínkách.

Příklad: Výpočty se mohou lišit Podpojištění není jediné hledisko, podle kterého finanční ústav vybírat. Ne všechny pojišťovny totiž nabízí krytí stejných rizik a stejné ceny, někdo má třeba slevu za jiné pojistky u stejného ústavu. Navíc není podpojištění jako podpojištění. Záleží i na způsobu výpočtu. Ukažme si to na příkladu. Aby byl výpočet zřejmý, částky a události jsme poněkud přefoukli. Klient má byt v hodnotě 4 000 000 korun, ovšem pojištěný jen na 2 000 000 korun. Podpojištění je tak 50 procent. Dům postihne požár, škoda činí 3 000 000 korun.

VARIANTA I. Pojišťovna neúčtuje žádné podpojištění a vyplatí celé 2 000 000 korun, na něž je byt pojištěn.

VARIANTA II. Pojišťovna stanoví, že byt je podpojištěn, a vypočte 50 % z nahlášené škody. Proto vyplatí polovinu škody, tedy 1 500 000 korun.

VARIANTA III. Byt je podle pojišťovny podpojištěn, a tak vypočte 50 % ze sjednané pojistné částky, a tudíž vyplatí nejvýše 1 000 000 korun. Způsob, jaký pojišťovna uplatňuje, vychází z pojistných podmínek konkrétní smlouvy z doby jejího uzavření – u jedné pojišťovny se tak můžete setkat s různou variantou plnění.

Řešením je indexace

S pojišťovnou se dá sjednat i navyšování pojistné částky (a pojistného) ve smlouvě v závislosti na inflaci. Tím pádem hodnota majetku odpovídá realitě. Neplatí to však stoprocentně.

„V posledních dvou letech rostly ceny o desítky procent. Lidé by se tak neměli spoléhat pouze na indexaci ze strany pojišťovny, takové navýšení k výročí smlouvy nebývá dostatečné, a to z důvodu skokového růstu cen. V ideálním případě je vhodné kontaktovat pojišťovacího poradce v období před výročím smlouvy a pojištění aktualizovat,“ doporučuje Miroslav Čejka z fintech startupu hyponamíru.cz.

Zejména, když jste nějakým zásadním způsobem vylepšili svůj majetek, mohli jste třeba na dům instalovat fotovoltaiku, zmodernizovat kuchyň či si jako investici pořídit nějaké umělecké dílo, nezbývá než čas od času sednout ke kalkulačkám, spočítat si hodnotu svého majetku a podívat se, kdo nabídne nejlevnější pojištění. Musíte však počítat s jistou časovou náročností celé akce, a to i ve chvíli, kdy porovnání svěříte finančnímu poradci.

Jaká rizika pojistit a na kolik peněz?

Sjednání nové smlouvy má ještě jednu výhodu. U starších pojistných smluv totiž nemusí být problémem jen nízká pojistná částka a riziko podpojištění, ale i nedostačující rozsah pojistného krytí. V čase se zdokonalují i samotné pojistné produkty a ty novější nabízejí klientům krytí většího rozsahu událostí.

Koupili jste dům za 5 milionů. Jenže v ceně je přece i zahrada, a jeho hodnota roste i tím, že jste připojeni na kanalizaci, za dobrou dopravní dostupnost, za to, že v obci je škola a obchod nebo se dá bez problémů parkovat před domem. Na kolik tedy pojistit samotný dům?

Pojišťovny na to mají naštěstí tabulky, k vyplnění jsou potřeba základní údaje o stavbě: plocha, počet podlaží, typ střechy, stavební materiál, využití případného podkroví. Zde se počítá s cenou, kterou byste potřebovali na výstavbu nového objektu, takže to, co jste zaplatili za lokalitu, krásný výhled a dobrou adresu, cenu pojištění nijak neovlivní.

U bytů se naopak počítá s jejich tržní cenou, je to kvůli tomu, že nejde o samostatnou stavbu a majitel zničeného bytu nebude nejspíš svou situaci řešit výstavbou, ale bude hledat ke koupi podobný byt.

Hlídejte si limity

Můžete mít domácnost pojištěnu na správnou hodnotu, a stejně to nemusí stačit. Existují totiž limity na dílčí plnění. Týkají se vyjmenovaných věcí, kterými jsou téměř vždy peníze v hotovosti, šperky, sbírkové a umělecké předměty, ale i sportovní vybavení, elektrotechnika, věci pro podnikání.

Pokud se k vám například někdo vloupá a odcizí superbicykl za 100 tisíc a vy máte ve smlouvě sjednáno, že sportovní potřeby se budou plnit jen do výše 10 % z pojistné částky, pojišťovna prověří, zda je vaše domácnost pojištěna na víc než na milion. Pokud ne a vy jste si kolo nepřipojistili, i tady uplatní princip podpojištění. „To se týká i staveb v zahradě – například zídek, altánů a podobně,“ doplňuje Eva Svobodová z Uniqy.

Pojišťovny jednají v souladu se zákonem

Pohled klienta: Pojistil jsem se na milion, platil pojištění na milion a dostanu půlku? Pohled pojišťoven: Podpojištění vychází ze zákona, který dodržujeme.

Popravdě, i když jsme se pojišťoven dotazovali, vysvětlení na otázku, proč vlastně podpojištění existuje, nám nedal nikdo, dokonce ani „mimo záznam“. Což jen posiluje pocit nespokojených klientů, že od nich pod hrozbou podpojištění chtějí pojišťovny vylákat vyšší pojistné.

Podpojištění je v zákoně definováno takto: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“

Pojišťovny postupují podle základní definice a obvykle tiše přehlížejí poslední větu, která říká, že uplatnění podpojištění není povinnost, ale možnost a že lze při sjednávání pojistky podpojištění ze smlouvy vyjmout.

Na trhu se už objevují první klientsky vstřícné přístupy – Pojišťovna VZP podpojištění u majetkových smluv neuplatňuje vůbec, Direct a Generali Česká podpojištění řeší jen v případě, že je větší než 20%.

Odlišný přístup k podpojištění má také Kooperativa. Její mluvčí Milan Káňa vysvětluje: „V praxi postupujeme tak, že o podpojištění nesnižujeme sjednanou pojistnou částku, ale celkovou škodu. Pro klienta je to tak výhodnější.“

Třeba to časem dopadne jako s poplatky za vedení účtu, předčasné splacení úvěru či za vedení hypotéky. Ty také tlak klientů postupně posílá do nenávratna.