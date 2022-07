Expert: Máme indikace, že se pojišťovny intenzivně zabývají zvýšením cen

Inflace a zdražování se přímo dotýká i pojištění, ve smyslu nastavení pojistného plnění. Máte za to, že si to lidé uvědomují?

Bohužel tomu tak není. Málokdo si uvědomuje, že s rostoucí hladinou cen je nezbytné upravovat pojistné částky tak, aby z pojistného krytí bylo možné pokrýt nečekané výdaje.

Kde je podle vás situace z toho pohledu nejkritičtější? Je to životní pojištění, třeba ve vztahu k pokrytí nákladů na zdražující hypotéky, nebo u pojištění movitého majetku?

Nejkritičtější je to u životního pojištění, konkrétně pojištění invalidity a pracovní neschopnosti. Tedy tam, kde si z pojistného plnění musí pojištěný pořídit zdravotní pomůcky, provést úpravy bydlení či vykrýt propad příjmů – například právě zvýšenou splátku hypotéky, ale i běžných základních potřeb.

Riziko je ale i takzvané podpojištění nemovitostí. Mnozí s tím mají neblahou zkušenost. Proč pojišťovny nevyplatí sjednané pojistné plnění, i když usoudí, že máte nemovitost podpojištěnou?

Dalo by se to přirovnat k efektu černého pasažéra. Cena pojištění se odvíjí od hodnoty pojištěné věci. Pokud vědomě či nevědomě platím nižší pojistné, než odpovídá hodnotě majetku, tak vsázím na to, že „šetřím“, dokud nepřijde plnění.

Jak vlastně člověk pozná, že má podpojištěnou nemovitost?

Obecně mohu doporučit sledování běžných zpráv. Ve chvíli, kdy se opakují informace o růstu cen nemovitostí, je dobré to začít řešit. Ideální je kontaktovat toho, s kým jste pojištění sjednali a nechat zrevidovat pojistné smlouvy. Platí, že by k přehodnocení mělo docházet jednou, maximálně dvakrát ročně.

Vyšší pojistné částky znamenají ale i vyšší platby. S jak vysokým nárůstem ceny pojistky mají počítat ti, kteří se rozhodnou pro revizi svého pojištění? Dá se říci, že to bude automaticky o inflaci, tedy o cca 15 procent?

Nová výše pojistného záleží na tom, jak dlouho klient svou pojistku nerevidoval. Může to být v řádu desítek, ale i stovek korun. Pojistné produkty se vyvíjí a je také možné, že si klient připlatí jen pár korun, ale bude mít výrazně kvalitnější pojistné krytí a dodatečné služby – třeba asistenci při havárii.

Zdražují i nově sjednaná pojištění?

Zdražování pojistného zatím brání konkurenční prostředí. Máme ale indikace, že se pojišťovny zvýšením cen intenzivně zabývají. Hlavně u pojištění majetku, kde zdražují náhradní díly, stavebniny i práce.

Jan Brejl Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.

Od roku 2020 je obchodním ředitelem ve finančně poradenské společnosti Partners.

Dříve působil v GE Money Bank (dnes MONETA Money Bank) na pozicích v oblasti retailového i úvěrového bankovnictví.

Jak je to u cen autopojištění, zdražuje? A o kolik?

Konkurenční prostředí zatím drží ceny pojistného na úrovni roku 2021. Průměrná cena povinného ručení se pohybuje kolem pěti tisíc korun. Kombinace povinného ručení s havarijním pojištěním stojí v průměru 15,5 tisíce korun. Právě u této kombinace pozorujeme meziroční nárůst ceny o deset procent.

Blíží se doba dovolených, mají se lidé připravit i na dražší cestovní pojištění?

U této kategorie bych se vyšších cen neobával.

Dá se vůbec dnes nějakým způsobem na pojištění ušetřit správně zvoleným pojištěním, výběrem pojišťovny, případně nastavením pojištění?

Ušetřit se určitě dá. Doporučuji oslovit nejbližšího finančního poradce, který dokáže připravit srovnání nabídek na trhu. Nespoléhal bych se na online vyhodnocení, kdy jsou často mezi sebou srovnávány neodpovídající produkty a krytí.

Kde podle vás vydávají pojištěnci peníze zbytečně? Možná si platí něco, co by platit nemuseli, ale pojišťovny jim to rády nabídnou?

Obezřetný bych byl u nejrůznějších asistenčních služeb či doplňkových pojištění k platebním kartám. Nemohu úplně říci, že jsou to zbytečná pojištění. Každý si ale musí vyhodnotit, zda dané pojištění opravdu využije nebo jestli jej nemá u nějakého produktu již sjednáno.