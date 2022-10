Co kryje pojistka na blbost a jak dobře pojistit majetek, radí odborník

Ochrana majetku je naprosto klíčová zdravé finance každé domácnosti. Pojištění samo o sobě nám dům před vodou či ohněm nezachrání, ale mělo by nám pomoci, abychom si stejně velký dům mohli znovu postavit. Co brát do úvahy, když budeme sjednávat či aktualizovat pojištění bytu nebo domu, přibližuje Lukáš Urbánek, finanční poradce skupiny Partners.