Voda poničila dům, pojišťovna odmítla uhradit celou škodu. Pomohl až ombudsman

Vylitý rybník zcela zničil plot a poškodil starší rodinný dům. Majitelka měla nemovitost řádně pojištěnou, a tak předpokládala, že opravu, vyčíslenou na něco přes dvě stě tisíc, uhradí z pojistného plnění. Spletla se. Pojišťovna vyplatila jen dvacet tisíc korun, zbytek nároku zamítla s odůvodněním, že dům byl ve špatném technickém stavu. S tím se ale mladá žena nesmířila a obrátila se na ombudsmana ČAP.

„My jsme pojišťovně doporučili zvážit možnost zpracování odborného posudku ohledně příčiny vzniku škodné události, což pojistitel akceptoval a svůj závěr přehodnotil. V rámci smírného řešení sporu nabídl, že navrhovatelce vyplatí polovinu požadovaného doplatku, 95 134 Kč,“ informuje ombudsmanka ČAP Alena Macková o sporu, který se nakonec podařilo vyřešit.

A ještě jeden příběh ze života, bohužel tragický. Řidička způsobila smrt chodkyně a v rámci trestního řízení jí, kromě jiného, byla uložena povinnost nahradit pozůstalému újmu za duševní útrapy při usmrcení ve výši 400 tisíc korun.

Běžně se tyto náhrady vyplácejí z povinného ručení viníka nehody. V tomto případě ale pojišťovna plnění odmítla. Důvod? Výrok rozsudku o náhradě újmy pojistitele nezavazuje k plnění a uplatnění nároku mu nebylo včas oznámeno.

„V rámci ADR (alternative dispute resolutio neboli mimosoudní řešení, pozn. red.) došlo k uzavření dohody a bylo vyplaceno plnění ve výši 400 000 Kč,“ uvádí ombudsmanka.

Kdo je ombudsman pojišťoven

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven je jedním ze subjektů pověřených ministerstvem průmyslu a obchodu k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona na ochranu spotřebitele, a to v oblasti pojištění, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Zjednodušeně řečeno, zahrnuje řešení všech spotřebitelských sporů z pojištění s výjimkou životního pojištění.

Svou činnost zahájila 1. února 2019 a podle nejnovějšího průzkumu ji Češi znají. Pokud by měli problém s pojišťovnou, je to právě asociace, na kterou by se obrátilo 38 % respondentů. Kancelář ombudsmana by byla volbou pro téměř čtvrtinu účastníků průzkumu.

„Kancelář ombudsmana ČAP byla založena na ochranu spotřebitele. Jejím posláním je zajistit nestranné, neformální (a tím i rychlejší), spravedlivé a pro obě strany přijatelné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,“ vysvětluje Macková.

V roce 2021 řešila Kancelář ombudsmana ČAP 207 sporů klientů s pojišťovnami, v 86 % případů šlo o problémy s likvidací pojistné události, nevyplacení pojistného plnění nebo nespokojenost s jeho výší. Nejčastěji se týkaly pojištění nemoci a úrazů. Ke smíru pak došlo v téměř třetině sporů.

„Průměrná doba řešení sporu byla 41 dní. V porovnání s řízením před soudem je to několikanásobně kratší doba. To je však jen jedna z mnoha výhod mimosoudního řešení sporů intervencí Ombudsmana ČAP. Můžeme s potěšením konstatovat, že pojišťovny dohodnuté řešení vždy respektují,“ shrnuje Alena Macková.

Pojištěné nemovitosti, nepojištěné životy

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven má každý Čech sjednáno alespoň jedno pojištění. Nejčastěji přitom jde pojištění domácnosti, které má 65 % populace. Druhé nejčastěji uzavírané pojištění je pojištění staveb, které má 55 % respondentů.

Domovy tedy většinou pojištěné máme, často ale ne dostatečně. Analýza ČAP varuje, že správnou výši pojistného plnění má nastavenu jen asi třetina smluv.

„Z detailních dat našich členů vyplynulo, že nejčastější výše podpojištění činí mezi 20 % a 49 %, což je znepokojivé. A ještě znepokojivější je, že 15 % smluv dosahuje dokonce více než 50% podpojištění. Při takovém podpojištění dostanou klienti v případě pojistné události bohužel nanejvýš jen polovinu skutečně vzniklé škody,“ upozorňuje Petr Jedlička, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Třetím nejčastěji sjednaným pojištěním je životní pojištění, které má podle průzkumu každý druhý Čech. Dalších 44 % se pak pojištěním finančně chrání pro případ úrazu.

„Dlouhodobě platí, že Češi si raději pojistí majetek než život. A letošní data to opět potvrzují,“ upřesňuje analytik. Přitom výpadek příjmu může pro domácnost znamenat nemalé problémy.

„Zejména v dnešní době, kdy významně roste inflace, dochází ke zdražování energií i spotřebního zboží a ekonomové varují před pádem životní úrovně pro statisíce lidí, je důležité vědět, že bez ohledu na to, co budoucnost přinese, je po té finanční stránce zajištěná,“ uzavírá Petr Jedlička.