Na přiznání státní penze čekala přes urgence 140 dnů místo 90

Paní Jarmila z Prahy se po celý svůj pracovní život musela spoléhat jen na sebe a své vlastní příjmy. V posledních letech měla navíc vážné zdravotní komplikace, ale zaměstnání se nevzdala a zdravotní problémy překonala. Když se blížil její věk pro odchod do starobní penze, v dostatečném předstihu si nechala poslat informační důchodový list a připravila vše potřebné, aby žádost o státní důchod proběhla hladce.

„Žádost jsem podala 28. srpna 2019, tedy ve čtyřměsíčním předstihu a počítala s tím, že od 1. ledna 2020 už budu pobírat důchod,“ říká. Krátce na to jí přišlo potvrzení, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaevidovala její žádost k datu 4. září 2019. V zákonné lhůtě 90 dnů mělo být vše vyřízeno. Ostatně tato lhůta je uvedena i na webových stránkách ČSSZ. Jenomže čas běžel a nic se nedělo.

Čekání a urgence

Když v prosinci zavolala do call centra, aby žádost urgovala a zjistila, co se děje, strohý hlas ji místo omluvy a vysvětlení náležitě usměrnil: „Žádosti se vyřizují postupně. Buďte solidární. Čekejte!“

„Docela mě to rozčílilo, na vyřízení je 90denní zákonná lhůta, vše jsem odevzdala řádně a v předstihu. Nechápu, proč se mnou tak úřednice jednala,“ poznamenává čtenářka.

Nic se nedělo ani počátkem ledna, kdy už měla být paní Jarmila v řádné starobní penzi. Nedorazilo ani písemné rozhodnutí o přiznaném důchodu, ani žádné peníze. V lednu však už její zaměstnavatel žádal, aby doložila, že je v penzi.



Co s tím? Paní Jarmila se pustila do další urgence. Vyhledala na internetu telefonní čísla na pražskou správu sociálního zabezpečení a zkoušela se dovolat. Po opakovaných pokusech uspěla a konečně se dočkala alespoň nějakých informací a slušného jednání. Jak zjistila, její penze byla vypočítaná už v prosinci 2019. Proč však nepřišlo na její adresu rozhodnutí? Někde se to nejspíš zaseklo. „Případ byl předán do dalšího oddělení,“ dozvěděla se.

ČSSZ: Objektivní důvody

Kdy bude případ vyřešen? A proč nebyla dodržena zákonná lhůta? Na dotazy iDNES.cz získala naše redakce odpovědi obratem. „Konkrétní případ, bohužel, nemůžeme komentovat,“ stálo v úvodu e-mailové odpovědi a následovalo sdělení: „Prioritním úkolem ČSSZ je dodržování zákonných lhůt, ve výjimečných případech však může dojít z objektivních důvodů k překročení zákonné lhůty.“



O jaký výjimečný případ se ale jedná? „Výpočty důchodů od ledna 2020 je možné reálně provádět nejdříve od druhé poloviny listopadu 2019,“ vysvětluje Ivana Žáčková, ředitelka Kanceláře ústředního ředitele ČSSZ.

A co je za objektivními důvody? „Jednak skutečnost, že žádost je podána v době, kdy ještě nejsou schváleny parametry pro výpočet důchodu od 1. ledna 2020. A dále potřebný čas na naprogramování a otestování nových parametrů,“ poznamenává Ivana Žáčková.

Jinými slovy. Kdo chce žádat o přiznání státní penze od počátku ledna, musí si počkat. Státní úředníci potřebují získat nové údaje, které přináší vládní nařízení (č. 260/2019 Sb. ze dne 30. září 2019). Nově přiznané státní penze totiž zjednodušeně řečeno závisí na stanovení „účetní“ průměrné mzdy. Pro rok 2020 činí tato průměrná mzda 34 835 korun, zatímco v roce 2019 byla ve výši 32 699 korun. A dalším objektivním důvodem je i to, že ČSSZ musí naprogramovat a otestovat novou oficiální kalkulačku, která umí důchod vypočítat automaticky. A to, jak vidět, není ze dne na den.



Čekání na rozhodnutí a vyměření starobního důchodu tak v případě paní Jarmily bylo skutečně dlouhé. Od podání žádosti po obdržení dopisu s vyměřeným důchodem trvalo přesně 140 kalendářních dnů. „Poštovní obsílku jsem konečně obdržela 14. ledna 2020. Hodně jsem si oddechla,“ informovala obratem redakci iDNES.cz.

A nárok na nějakou kompenzaci za to, že peníze dorazí se zpožděním? Nic takového. „Podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění vzniká samozřejmě nárok na doplacení všech náležejících částek i za dobu před vydáním rozhodnutí, tyto doplatky nepodléhají úročení,“ uzavírá Ivana Žáčková.

