Na penzi mít vlastní úspory? Jistě. Ovšem kolik, aby neklesla úroveň

Na důchod by si měli Češi spořit co nejdříve, když začnou vydělávat. Doporučují to odborníci. Jenomže řada lidí spoří málo a stále víc Čechů se na penzi nijak finančně nepřipravuje. V roce 2018 to uvádělo devět procent populace a loni se na penzi finančně nepřipravovalo v průměru dokonce 14 procent Čechů napříč všemi generacemi.