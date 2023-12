KOMENTÁŘ: Období růstu je pryč. Nevoďte však dojnou krávu na porážku

Levné peníze vytvořily dojem, že lze žít na dluh. Každý dluh se ale musí platit. Tyto levné peníze vyvolaly iluzi, že investice musí jenom růst. To si lidé mysleli hlavně o nemovitostech. Některé z nich přestaly růst a jejich hodnota se snížila. Úspěšný investor si musí uvědomit, že nejde jen pořád sklízet. Nemůžeme mít pořád hojnost.

Investice jsou volba mezi dvěma scénáři buď dobře jíte, nebo dobře spíte. To znamená, že rizikové investice jsou výnosnější než konzervativní. Ale neznamená to, že každá riziková investice bude velmi zisková. Může být i ztrátová. Konzervativnější investice má menší potenciál zisku, ale také menší hrozbu ztráty.

Investování neslouží ke zbohatnutí, ale k udržení hodnoty a jejímu postupnému zvyšování. Snaha rychle zbohatnout je spekulace a do investování nepatří. Kdo chce moc, nemá často nic.

Kdo má v těchto časech hotovost, může rychle a levně nakupovat to, co bylo ještě nedávno velmi drahé.

Já teď vyhledávám příležitosti, které nesou pravidelný výnos – dividendu, nájem, úrok. Není vhodná doba spekulovat na růst tržní hodnoty. Možná poklesla tržní hodnota nájemního bytu, ale pokud nechci prodávat a držím byt dlouhodobě kvůli nájmu, není důvod panikařit.

Příklad z praxe Dluhopis s úrokem 9,5 procenta nedával smysl

Nedávno mě oslovil známý s nabídkou dluhopisu s pevným úročením 9,5 % p.a. Podle předložené smlouvy o úpisu dluhopisů mají být závazky emitenta zajištěny dvěma rodinnými domy v ČR. Je potřeba si ale uvědomit, že aby investorovi dali 9,5 % fixního úroku ročně, musí dát ještě 5 % z investované částky tomu, kdo prodává jejich dluhopis. A kromě úroků pro věřitele tam musí zůstat ještě něco na chod firmy a zisk pro majitele, který to nebude dělat zadarmo.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

To znamená, že takový projekt musí mít výnosnost minimálně 20 % ročně. Pak ale vzniká otázka, proč s podobným projektem nejdou do banky a nepůjčí si za 7 % p.a.

V tomto případě to dopadne špatně buď pro věřitele, nebo pro dlužníka. Není prostor, aby byli spokojeni oba. Takže záleží na kvalitě zajištění. Je však možné, že to skončí nechvalně jak pro dlužníka, tak pro věřitele a nasytí se potom někdo třetí, kdo pohledávku výhodně koupí.

Startupy vyžadují znalost a vyjde jen jeden z mnoha

Startupy jsou embrya, které mají nápady, ale mnohdy jen jeden ze sta má opravdu smysl. A takové investice jsou pro opravdu bohaté investory. Ti dají například do třiceti firem po jednom milionu korun – s tím, že jedna z těchto investic se snad ujme a přinese vysoké desítky nebo stovky milionů.

Vsadit ale jen na pár firem je nesmysl. Je nutná znalost prostředí, trhu, a mnohdy i technologie. Nic se v investicích neudělá samo. Když šel například Microsoft v 80. letech na burzu, byl ziskový a rostl na tržbách. V posledních letech se ale uvádí na trh spousta nejistých společností s přepáleným oceněním.

Teď jsem zvažoval investici do konkrétního startupu. Líbil se mi produkt i lidé, kteří stáli za ním. Ptal jsem se proto, jaké informace dostávají investoři, a zjistil jsem, že téměř žádné. Zakladatelé si přesto cenili hodnotu firmy na 400 milionů korun a malovali si budoucí prosperitu. Měsíčně tento startup spálí čtyři miliony korun. Pak je nutné se ptát, čím je projekt financovaný, jestli to jsou třeba nové vklady. Nakonec jsem od investice upustil. Nové vklady můžou také vyschnout a projekt může rychle zkrachovat. Bez transparentního financování a jasného investičního plánu jsou takové investice velmi rizikové.

Moje investiční doporučení pro tuto dobu: Nedostat se do tlaku. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Důležitý je průběžný příjem z investic, například nájem a úroky. Snažit se „dojit a nejít s krávou hned na porážku“, tedy být rád, ať investice pravidelně vynáší a zbytečně se jí nezbavovat. Výnos se počítá jen tehdy, až peníze cinknou na účtu. Příležitosti přicházejí, je třeba být trpělivý. Mít hotovost k rychlému nákupu je důležité. Úspěšní investoři říkají na většinu příležitostí „ne“. To, co je ve veřejné nabídce, není zajímavé. Většinu zajímavých investic jsem si vytipoval, když majitel do té doby netušil, že by mohl prodávat. Bez znalosti a dobrého zázemí se neobejdete. Kdo chce sklízet, musí mít „stroje“, tedy znalosti nástroje k realizaci dobré investice.

Jakým investicím věřím

Akcie – jsou základem úspěšného portfolia. Mají většinou největší výnos. Z veřejně obchodovatelných akcií věřím některým firmám z oboru energetiky, potravinářství, automatizaci, farmacie. Skvělí jsou zbrojaři, ale do těch nechci investovat. Vybírám si firmy, které jsou známé tím, že vyplácejí dividendy.

Veřejně neobchodovatelné firmy – nejsou vhodné pro menší investory, ale pro ty zkušené a bonitní. Zde věřím oborům s vysokou přidanou hodnotou a pestrou škálou zákazníků.

Podnikání – pro ty, kdo mají nápad je skvělou investicí vlastní podnikání. Každý v něm může rozvíjet své kompetence.

Nemovitosti – důležité jsou kvalitní nájemní nemovitosti. Nadále věřím i pozemkům, je to skvělý uchovatel hodnoty, půdy totiž ubývá.

Znovu objevuji také investice do orné půdy. Některé vlastníky doba přinutila ornou půdu prodávat a je málo kupujících. Tím pádem jsou lepší ceny. Segmentem budoucnosti je bydlení a služby pro seniory.

Zajímavé jsou i úvěry do nemovitostí se zástavním právem a vysokou hodnotou zajištění. Zde ale nutné počítat s tím, že dlužník může zhavarovat a musím si umět se zástavou poradit.

Zlato a stříbro – na těchto drahých kovech se výrazně nebohatne, patří ale do portfolia. Zlato před pár dny atakovalo historická maxima, ale i přes držbu pěti a více let málokdo vydělal více než 50 %. Zlato beru jako jistotu, která se drží a neprodává. Stříbro je překvapivě pořád velmi levné a jsem za to rád, můžu dokoupit a pořád si myslím, že stříbro jako průmyslový kov má perspektivu.

Kryptoměny – ty nepreferuji. Z investic by měl mít člověk radost, a já nemám radost z toho, že se pálí přírodní zdroje na těžbu něčeho virtuálního. Možná jsem stará škola, ale mám rád hmotné investice a přidanou hodnotu.

Startupy – jsou moderní téma, ale když ale bude investorům vysychat hotovost a budou dražší peníze, dost startupů (bohužel i zajímavých) skončí.

Firemní dluhopisy, nemovitostní dluhopisy – jsou noční můrou, a to nejhorší ještě přijde.

Umění a veterány – jsou jen pro lidi, kteří tomu rozumí a dokážou si tuto investici užít.

Whisky, víno a podobné – pro mě je lepší dát si sklenku dobrého vína, než se strachovat o to, zda jsem dobře koupil a dokážu jednou dobře prodat.