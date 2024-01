KOMENTÁŘ: Euro už je tady, ale…

Nejsem přesvědčený, že je na přijetí eura správná doba. Máme vysoké deficity státního rozpočtu. K tomu prakticky nulovou nezaměstnanost, nulový ekonomický růst a velmi silnou korunu. Kvůli silné koruně jsou levné dovozy a drahé vývozy. Nevidím ale vůbec důvod, proč teď držet tak silnou korunu.

Proč není 27 Kč/euro?

Reálný kurz k euru by měl být podle mě někde kolem 27 Kč. To by zdražilo dovozy a pomohlo brzdit inflaci, zároveň by to nahrálo vývozům a zvýšilo naše HDP. Zboží z Česka by bylo v cizině levnější a tím více konkurenceschopné.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Nechápu, proč ČNB více nepoužívá nástroj měnového kurzu k řízení inflace. Příznivci eura argumentují tím, že jsme měli nejvyšší inflaci. Ale ani euro by nás před inflací neochránilo. Inflace byla nastartovaná v covidu uzavřenou ekonomikou a obrovským množstvím peněz nalitých do ekonomiky. Slováci mají euro a také měli vysokou inflaci.

Přijetí eura bude u nás ještě dlouho trvat. Navíc je v širokém spektru naší populace stále více odpůrců než příznivců eura. Odpůrci jsou hlavně v nižších příjmových skupinách, zastánci v těch vyšších.

Zaokrouhlení při výměně peněz

Zkušenost z mnoha zemí, které euro přijalo, je taková, že se zaokrouhluje většinou směrem nahoru a drobné věci se zdraží – to je zkušenost ze Slovenska, Slovinska a Itálie. Zajímavé bylo, že když Němci opouštěli marku, nakupovali ve zvýšené míře zlato.

Firmy samozřejmě zavedení eura negativně nezasáhne, sníží se kurzové riziko a zmenší se jim transakční náklady. V byznysu je ale euro už všudy přítomné. Konsolidační balíček přináší mimo jiné i změny zákona o účetnictví. Nově budou moct podnikatelé účtovat v jiné než české měně a zároveň jim bude umožněno i v této měně vypočíst daň z příjmů a zaplatit ji v této měně.

Developeři a realitní fondy si berou úvěry v eurech, čímž mají nižší úrokovou sazbu, než je na korunách. U většiny nájemních smluv lepších industriálních nemovitostí jsou nájmy počítány v eurech.

Snaha brát si úvěry v eurech ale může být pro běžné občany nebezpečná a bankovní systém proti hypotékám v eurech správně bojuje. Koruna je teď vůči euru stále silná a možné oslabení v budoucnu by byl problém pro hypotéky v eurech.

Můj závěr a doporučení

Bohaté lidi by zavedení eura tolik nezasáhlo, majetní mají významnou část majetku v eurech nebo dolarech. Já ovšem lidem doporučuji držet část také ve švýcarských francích, který považuji za klidný přístav v rozbouřených vodách. Když nevím, zda se přiklonit k euru nebo dolaru, tak sazím na švýcarský frank. I střední třída má část majetku v eurech, například nemovitostní nebo akciové fondy. Ale na přijetí eura teď nejsme jako celek připraveni.