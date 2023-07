Dovolená s workoholikem? Jejich pochopení bývá bolestné, říká psycholožka

Pro workoholika je těžké strávit jakýkoliv čas bez práce. Práce je pro něj drogou, jedinou životní náplní. Je schopen pro ni obětovat zdraví, rodinu, přátele i koníčky. Pokud chvíli z jakéhokoli důvodu nemůže pracovat, například na dovolené, zažívá pocity viny a projevují se u něj abstinenční příznaky, jako je. nervozita, podrážděnost, stres či špatný spánek. Workoholismus bývá spíše mužskou záležitostí, ale nevyhýbá se ani ženám.

Je pozoruhodné, jak všechny závislosti dokážou hravě ovládnout naši psychiku. Toužíme po alkoholu, cigaretě, práci? Rozum by měl stát logicky proti. Ale nestojí. Emoce a touhy vítězí a donutí rozum ke spolupráci. Začneme racionalizovat, v případě workoholika zhruba takto: „Pracuji proto, aby se rodina měla dobře, aby děti měly to nejlepší vzdělání, aby si žena mohla koupit, co se jí líbí, abychom nikdy neměli nouzi, kdyby všichni pracovali tak poctivě jako já, nebyly by ve světě žádné problémy …“

Manželka to ale může vidět úplně jinak: „Všichni moji známí si myslí, jak mám skvělý život. Jsem s manželem na dovolené na exotickém ostrově. Bohužel práce je pro něj stále a pořád na prvním místě. Namísto romantických procházek po pláži a společných večeří sedíme v hotelovém pokoji, manžel je ponořený do vyřizování pracovních e-mailů a telefonátů. Když výjimečně někam jdeme spolu, je psychicky nepřítomen. Cítím se opuštěná a zklamaná, hlavně když se dívám na ostatní páry, jak si užívají harmonii, intimitu a lásku. Doufala jsem, že dovolená nás aspoň trochu sblíží, bohužel spíše prohloubila naši oddělenost. Už se to nedá vydržet. Chci od něj odejít.“

Jak workoholikovi i sobě pomoci

K pochopení, že práce není všechno, docházejí workoholici často velmi bolestně. Přes zdravotní kolapsy, ztrátu manželky a dětí, vyhazov ze zaměstnání či krach vlastní firmy, pro kterou žili. Nakonec zjistí, že jim nic nezbylo. Pak se stává, že sahají po alkoholu nebo jiných návykových látkách, čímž jedna závislost nahradí další a problémy se násobí.

Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Chorobná závislost na práci může být zástěrkou pro různé hlubší problémy, například neodžité emoce při ztrátě blízké osoby, nespokojenost ve vztahu, kde workoholik utíká do práce místo toho, aby řešil problémy s partnerkou. Závislosti často nasedají na nízkou sebedůvěru.

Dobrá kariéra, vysoký plat, atraktivní společenské postavení, to vše zvyšuje workoholikovi sebevědomí. Navíc, dnešní společnost tyto atributy uznává jako hodnoty a jsou velmi přitažlivé pro ženy.

Ke každé závislosti patří koalice. V případě, že nechcete partnera opustit, je potřeba si uvědomit, jaké výhody vám jeho pracovní závislost přináší. Pohodlí? Vlastní volný čas? Finanční zabezpečení? Pokud se jich nechcete vzdát, zařiďte si vlastní život vedle partnera. V opačném případě je třeba si upřímně promluvit:

Jasně mu vysvětlete celou situaci a popište, jak se vedle něho cítíte.

Poukažte na to, jak vám chybí jeho přítomnost.

Zdůrazněte fakt, že peníze pro vás nejsou to hlavní a nejdůležitější.

Udělejte dohodu o trávení společného času a skutečně ji dodržujte.

Vysvětlete mu zdravotní rizika jeho životního stylu.

Navrhněte návštěvu kouče, psychologa nebo párového terapeuta.

Obrňte se velkou dávkou trpělivosti. Změna většinou vyžaduje čas. Pokud vás však partner ignoruje, nemá pocit, že by byl workoholikem a situaci dlouhodobě nechce řešit, doporučuji sebrat odvahu a odejít. Ať další dovolenou strávíte s někým, pro koho budete důležitější než jeho práce a společně strávený čas si opravdu užijete.