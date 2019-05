Kvíz: Sezóna cyklovýletů se blíží, vyznáte se v pravidlech a pojmech?

Než vyjedete poprvé na kole, ujistěte se, že máte v pořádku povinnou výbavu. Ta vám zajistí co nejbezpečnější jízdu a viditelnost na silnici. Důležité je i nošení helmy. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích ji musí povinně nosit všichni do osmnácti let. Poté už je tato zodpovědnost na jednotlivcích. Z pohledu bezpečnosti byste na ni ale neměli zapomínat, i když jedete jen 50 metrů do obchodu.

Zákon o silničním provozu zahrnuje pod pojmem řidič i řidiče nemotorových vozidel, tedy i jízdních kol. Povinnosti a zákazy, které má laická veřejnost často spojena pouze s řidiči motorových vozidel, tak dopadají stejnou měrou i na cyklisty. Jedním z těchto zákazů je i zákaz požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou nebo během jízdy.

Bohužel ani na kole se nám nehody nevyhýbají. Pokud se cyklistice věnujete často, zvažte úrazové pojištění.



„Dobrou pojistku poznáte tak, že má správně nastaveny parametry smlouvy a pojistné limity. Vyplatit se může i pojištění úrazu. Podstatná je částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků, ” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Dejte si pozor na používání ochranných pomůcek a povinnou výbavu kola. Bez vhodného vybavení vám pojišťovna nemusí pojistné plnění vyplatit.