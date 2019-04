„Čekla jsem jeho profil na fejsu a ty jeho fotky, co fotil tím novým ajfounem byly fakt top! Volajkovala jsem mu je snad všecky. Ještě mrknu, co poustoval na instáč.“ Kdyby tento hovor zaslechla vaše babička, asi by nad množstvím anglicismů kroutila hlavou a lamentovala nad upadající úrovní českého jazyka.

Kvíz: Jak dobře rozumíte nové terminologii digitálního věku?

Jak však říká lektorka jazykové školy James Cook Languages Jiřina Velemanová, angličtina poprvé vtrhla do českého jazyka již v dobách, kdy naši prarodiče ještě ani nebyli na světě. Ani je by asi nenapadlo hledat české výrazy pro přejatá slova jako je například hokej, fotbal, jazz nebo tramvaj. Největší rozmach v přejímání anglicismů nastal na přelomu tisíciletí, zejména pak díky rozvoji informačních technologií.