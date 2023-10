Šéfka dTestu: Je potřeba se o svá práva hlásit, jinak vyhrávají ti nepoctiví

Vystudovala jste kybernetiku, dnes se perete za práva spotřebitelů. Jak to spolu souvisí?

Od studií to byla dlouhá cesta, ale když se podíváte, co je kybernetika... Je to věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informace ve strojích, živých organismech a společenstvích. Najdete ji ve všech pozicích, kterými jsem prošla. Od řízení IT, tvorbu legislativy, komunikaci. A kruh se uzavírá, velkou pozornost teď věnujeme umělé inteligenci. Nejen jak ji využít, ale také, jak se dívat na rizika s ní spojená. Myslím, že mě škola hlavně naučila způsobu přemýšlení, který lze uplatnit skoro všude.

DTest loni oslavil třicet let své existence, letos slaví třicet let váš časopis. Jak se v čase proměňovaly problémy spotřebitelů? Co jste řešili před třiceti lety?

Zkuste si vzpomenout, jak vypadal náš život před třiceti lety. Jaké byly možnosti cestování, jaké technologie jsme měli, jak jsme nakupovali, připravovali jídlo… Výběr výrobků nebyl příliš velký a informace o nich nebylo snadné získávat. Standardem byl nákup v kamenném obchodě.

Čím více k nám přicházelo výrobků, tím více bylo potřeba dokázat se v nich orientovat – získat informace, porovnat je, ověřit je. Začal narůstat vliv reklamy a marketingu, nastoupily agresivní marketingové aktivity, které dokázaly mistrně manipulovat lidmi. Svůj boom zaznamenaly neblaze proslulé předváděcí akce, podomní prodej.