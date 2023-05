Prošlá konzerva, zelená šunka. Jak reklamovat potraviny z obchodu a e-shopu

Na potravinách často najdeme několik různých dat, datum výroby, minimální trvanlivost nebo spotřebujte do… Jak se v těchto termínech vyznat?

Datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby jsou snadno zaměnitelnými termíny, je ale mezi nimi zásadní rozdíl. Datum minimální trvanlivosti je pouze doporučením a říká, do kdy si produkt zachová původní kvalitu. Ačkoliv tak třeba může potravina ztratit na své původní chuti, vůni či konzistenci, nemusí to vašemu zdraví nijak ublížit. Zejména v případech, kdy je výrobek skladovaný v doporučených podmínkách a nemá porušený ochranný obal.

Potraviny, u nichž uplynula minimální trvanlivost, takže jsou tzv. prošlé, lze prodávat za podmínky, že jsou jako prošlé označeny, jsou umístěny odděleně od ostatních a jsou stále bezpečné pro spotřebitele. Některé druhy potravin mohou být konzumovatelné i dlouho poté, co jejich minimální trvanlivost uplyne, například konzervy nebo sušenky.

dTest Největší česká spotřebitelská organizace působí v ČR již od roku 1992.

Je vydavatelem časopisu dTest, na jehož stránkách publikuje výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat.

Jak je to s potravinami po době použitelnosti?

S označením data spotřeby neboli použitelnosti, které často bývá vyznačeno jako „Spotřebujte do“, je to jiné. Toto datum stanovuje dobu, do kdy je u potravin rychle se kazících zaručená jejich zdravotní nezávadnost. Typicky na takové označení narazíte u ryb, masa a výrobků z chladících pultů. Tyto výrobky se po uplynutí data spotřeby nesmí dále prodávat. A to ani se slevou či s upozorněním.

Do kdy můžu potraviny reklamovat? Existuje nějaká záruční doba?

Do konečného data použitelnosti či minimální trvanlivosti má prodávající vůči vám povinnosti z takzvané záruky za jakost. Proto pokud potravina nemá do určeného data obvyklé vlastnosti, máte právo ji reklamovat.

Můžeme uvést konkrétní příklad?

Například si v chladicím boxu supermarketu vyberete majonézový salát. Po jeho otevření zjistíte, že značně zapáchá a celkově nevypadá čerstvě, i když ještě neuplynula doba použitelnosti. Dalším příkladem mohou být nakládané okurky, u kterých najdete po otevření na povrchu láku plíseň, i když u okurek ještě neuplynula minimální trvanlivost. Vadou může být ale také to, že se výrobek neshoduje s deklarovaným složením nebo nemá předepsanou gramáž.

Pokud jste zjistili, že vámi zakoupená potravina má prošlou dobu minimální trvanlivosti, ačkoliv nebyla oddělena od ostatních a řádně označena, můžete požadovat výměnu za potravinu, u níž minimální trvanlivost ještě neuplynula, případně rovnou vrácení peněz

Na co mám v případě reklamace nárok?

Když nemá potravina náležitou jakost, asi těžko to půjde vyřešit opravou či dodáním nové součásti věci. Vypadalo by to asi tak, že by prodávající uřízl kus plesnivé štangle salámu, přeměřil jej, z druhé štangle uřízl stejný a ten vám ke zbytku té původní přibalil. Takový postup by byl patrně humorný, ale určitě by nebyla zajištěna zdravotní nezávadnost. V úvahu tak přichází jedině výměna zboží za nové a bezvadné nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Mám šanci uspět s reklamací, když už jsem výrobek otevřela?

Jestliže jste balení již otevřeli, určitě to nevadí, jinak byste ani nezjistili, že je něco špatně. Odkládat reklamaci ale rozhodně není vhodné, protože prodávající může namítnout, že jste potravinu špatně skladovali. Je proto dobré vrátit se do prodejny hned po zjištění vady a uplatnit práva z vadného plnění.

Vadný výrobek jsem koupila cestou z práce v supermarketu na opačném konci města, můžu reklamovat i v jiné prodejně?

Pokud máte blíže jinou prodejnu téhož obchodu, můžete reklamaci uplatnit i tam, samozřejmě pokud nabízí zboří, které reklamujete. Dejte si ale pozor, u některých řetězců jednotlivé obchody i pod jednou značkou mohou provozovat různí podnikatelé, typicky třeba půjde o franšízu, a v takovém případě reklamaci v jiné provozovně skutečně uplatnit nemůžete.

Co když jsem ztratila účtenku?

Reklamovat je ideální s účtenkou, protože tak nejsnáze prokážete, že jste zboží zakoupili v konkrétním obchodě. Zákon ale neukládá povinnost účtenku předložit, takže ji po vás nemůže požadovat ani prodávající. K tomu je však nutné dodat, že vždy musíte dokázat, že jste zboží koupili v některé z prodejen obchodníka, u něhož je reklamujete. To lze ale provést například i výpisem z účtu o platbě kartou nebo svědeckou výpovědí.

Řada čtenářů si stěžuje, že jejich reklamaci odmítli přijmout, protože manažer prodejny nebyl přítomen.

V provozní době je prodejna povinna reklamaci přijmout a vystavit vám písemné potvrzení o jejím uplatnění. Reklamaci je povinna vyřídit v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů.

Potraviny na pranýři Státní zemědělská a potravinářská inspekce spustila v roce 2012 webové stránky Potraviny na pranýři, kde najdete pravidelně aktualizované a čerstvé informace uvádějící potraviny, které jsou nebezpečné, nejakostní nebo falšované, provozovny, které inspekce uzavřela, výsledky kontrol i seznam rizikových webů, které nabízejí problematické výrobky anebo používají nekalé obchodní praktiky.

Pokladna mi naúčtovala podstatně vyšší cenu, než jak bylo zboží označeno v regále a v reklamním letáku, na mé námitky se mi dostalo odpovědi, že šlo o tiskovou chybu.

Jestliže obchodník účtuje vyšší cenu, než jakou uvádí v reklamním letáku či na regálu v obchodě, klame své zákazníky. Máte tak právo dožadovat se rozdílu v ceně. Kdo si nechce nechat líbit neseriózní jednání obchodníka, může dát podnět České obchodní inspekci k provedení kontroly.

Stále věší oblibu mají i online nákupy potravin. Současná právní úprava neumožňuje odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu, jejímž předmětem byla koupě zboží, které podléhá rychlé zkáze. Co to v praxi pro zákazníka znamená?

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží není ani u potravin zcela vyloučeno, záleží však na charakteru konkrétního produktu. Není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (ovoce, zelenina, živočišné produkty, mléčné výrobky či pečivo).

V případě, že zakoupíte trvanlivé potraviny (zpravidla konzervy, džemy, balené ořechy), právo odstoupit od smlouvy není nijak dotčeno, potraviny je však třeba vrátit v neporušeném obalu. Musíte počítat i s tím, že uhradíte náklady na vrácení zboží zpět prodejci.

Pokud nejste s dodanými potravinami spokojení, dorazilo vám jiné zboží, plesnivé ovoce či zelenina nebo jste našli jinou vadu, můžete uplatnit reklamaci.