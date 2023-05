Ceny na krámě nejsou normální, říká předseda Pirátů Bartoš

Jaká nyní panuje nálada v koalici?

Myslím, že na úrovni vlády řešíme věci konstruktivně. Není tam svár, lidský ani věcný.

Jste spokojen s vládou i s ohledem na průzkumy veřejného mínění?

Když jsme před rokem a půl podepisovali vládní prohlášení, nikdo nečekal, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. To významně zasáhlo jak do uvažování o financích, tak do toho, kam lze Českou republiku za stávajících podmínek posunout. Každý očekával postcovidové vzedmutí, nikdo nečekal světovou krizi.

Vládě se vyčítá, že špatně komunikuje s veřejností. Vy jste spokojen?

Na komunikaci je vždy možné zapracovat. Nemyslím si, že oblíbenost vlády se měří jen tím, jak komunikuje, ale spíše tím, jaké věci hlavně musí řešit.

Máte nějaký způsob, jak naplnit státní kasu?

Samozřejmě. Stáhl bych to ke třem principům, které do debaty přinášíme. První je nezatěžovat domácnosti, rodiny a podpořit ekonomiku. Druhý je nastavit férový systém výběru daní. A třetí je přistupovat k prvkům, které se týkají daní, jako k regulačnímu nástroji.

Například co je dobré, to se má danit co nejméně. Česká republika má jedno z nejvyšších zdanění práce v Evropě. Práce je dobrá, nechceme ji proto nadměrně zdaněním zatížit, i když tam je potenciál vybrat mnoho.

Pak máte třeba těžbu nerostných surovin, která má prokazatelný negativní vliv na krajinu či životní prostředí, a to je zdaněno málo. Pomocí daní se vlastně snažíte daný fenomén popsat, třeba tabák a alkohol či slazené nápoje.

U nich byste zvedli daně?

Chceme, aby lidé jedli zdravě, no tak se bavme o tom, jak bude daňově zatíženo ovoce a zelenina, což v běžných nákladech tvoří významnou část rozpočtu rodin. Když bude pak pět set rozdíl, tak to bude znát. Takhle se na to dívejme, je tady spousta věcí, které nejsou postihovány a stát si s tím neví rady. Obecně vzato prosazujeme, aby byly základní potraviny dostupné, zrovna zde nasazovat vysoké DPH není ta správná cesta.

Je tedy na stole, že by ovoce bylo v nižší sazbě DPH?

Ono se říká, že ovoce a zelenina, ale jde o zdravé potraviny. Pro spoustu lidí znamená zdravá potravina třeba bezlepková. Musíme zajistit, aby tyto potraviny byly pro všechny dostupné. Vy máte možnost nekoupit si zeleninu, ale to je špatně, když musíte uvažovat v rámci spotřebního koše. Nyní nejsou na krámě spotřební ceny normální.

Řekl jste, že Česká republika má jedno z nejvyšších zdanění práce v Evropě. Návrat superhrubé mzdy tedy nehrozí?

Je to pořád dokola. Všichni ekonomové říkali, nedělejte v době covidu trvalé změny, ale pouze dočasná opatření. Zrušit superhrubou mzdu nebyl špatný nápad, ale nikoliv v momentě, kdy jde ekonomika dolů.

Prosazovali jsme spíše cestu slevy na poplatníka, protože to by férově proti superhrubé mzdě pomohlo všem, i lidem s nižšími příjmy. Stalo se to, tak to berme. Pokud nejdeme do toho, že by se to mělo vrátit – a i vládní strany říkají, že touto cestou jít nechtějí – tak si můžeme sednout a hledat cesty jinde.

Například v prvním roce války na Ukrajině se snížila spotřební daň na naftu o 1,50 koruny. Pak vláda jednala o prodloužení na další rok, my jsme vystupovali docela zásadně proti. Podle mě, když se nyní podíváme na vývoj cen nafty, tak opatření už nejsou potřeba. Přitom v tom je zhruba šest až sedm miliard. Chápu, že dopravcům to přijde v danou chvíli fajn. Ale pojďme to zrušit a bavit se o tom, že nám to může přinést desítky miliard.

Nechcete zatěžovat střední třídu, přitom většina návrhů z vlády zatěžuje především střední třídu. Jste s tím spokojeni?

Právě proto jsme za Piráty předkládali návrhy, které by postupně ozdravily rozpočet, ale nadměrně nezatěžovaly střední střídu ani lidi, kteří mají dnes už značně napjaté rozpočty, což jsou podle studií například rodiny s dětmi. Jednání stále pokračují, nic není zatím finální.

Velkým tématem je digitalizace státu. Jak na tom je nyní Česko?

Myslím si, že se to bude zlepšovat. Všechny státy, které jsou v digitalizaci úspěšné, mají agenturní řízení digitální transformace. U nás začala od 1. dubna fungovat Digitální a informační agentura, která již převzala část agendy ministerstva vnitra.

Nyní se staví struktury, které budou řešit třeba e-doklady nebo sdílení dat mezi resorty. Významnou roli hraje také dostupnost internetu v Česku. Podle dat operátorů je 99 procent republiky pokryto internetem, tak to ale není. Zároveň mobilní internet ve vzduchu není to samé, co optické kabely. Česká republika minula šanci investovat 14 miliard z evropských peněz do vysokorychlostního internetu. Snad Národní plán obnovy vyplní trochu potřebu, kterou minulé vlády promeškaly kvůli jakýmsi sporům s operátory.

Kdy se dočkáme něčeho konkrétního, třeba e-dokladů?

K e-dokladu jsme řekli jasně, na přelomu roku bude aplikace pro českou verzi. To není jenom o tom, že máte v telefonu aplikace a QR kód, ale všechny úřady, které v danou chvíli přijímají občanský průkaz, musí mít schopnost přečíst daný kód z vašeho telefonu a akceptovat ho jako adekvátní identifikátor.

Skončí tedy normální doklady?

Plastové občanky neskončí, ale nebudete je muset nosit, když máte v mobilu digitální alternativu. Chtěli bychom, aby se to lidé v Česku naučili využívat, jako třeba když nyní mají platební kartu v telefonu a platí s ním.

Kdy bude stavební řízení čistě digitální?

Chci splnit termíny, které jsme si stanovili, aby to bylo na konci roku. To znamená plnou funkčnost během příštího roku. Od poloviny příštího roku bude platit i nový stavební zákon.

Spustili jste program Bydlení pro život. Co to znamená?

Pokud chceme zásadně zlepšit bytovou situaci v Česku, musí být jednotlivé změny na všech úrovních systému bydlení vnitřně provázané. Nejde od sebe úplně oddělit kroky, jako jsou zákony, investice do výstavby bytů nebo podpora obcí při přípravě projektů. Stejně tak musí zároveň dojít k citlivé úpravě nájemních vztahů a spolkového a družstevního bydlení. To vše patří pod značku Bydlení pro život.

Nikdo v minulých vládách neprosadil pomoc lidem s bydlením, chystáme i potřebnou legislativu, například zákon o podpoře v bydlení nebo i ten stavební zákon. Hledáme také zdroje – tři miliardy máme v Národních zdrojích, další v IROP, vyjednáváme s Evropskou komisí o Národním fondu obnovy, investujeme do sociálního bydlení. Tenhle balík, který by měl na obcích pomoci s bydlením, to je ta moje mise na ministerstvu. To se snažím teď řešit nejvíc.

Daří se v Česku stavět nájemní byty?

Trend se obrací, i developeři už připravují projekty nájemního bydlení. Ať už kvůli finanční situaci, nebo dostupnosti hypoték. Podle dat z poslední studie developerských společností CEEC skoro čtvrtina firem nájemní byty staví, 17 procent jejich výstavbu plánuje, 43 procent zvažuje.

Dělali jsme také průzkum v 43 městech a obcích, mají připraveno 75 obecních projektů za 6,3 miliardy. Minulý týden jsem navštívil Ústí, kde zrekonstruovali bytový dům za skoro 35 milionů, jeden obecní byt vyšel na 700 tisíc korun. To je jen jeden konkrétní případ.