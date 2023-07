Letošní léto přineslo největší nabídku chat a chalup k prodeji, ceny klesají

Mnozí lidé se dostali do finančně komplikované situace a rekreační nemovitosti prodávají. Bývá to jedna z prvních věcí, kterých se člověk zbaví, když nestačí jen změnit spotřebitelské chování. Často jde o majitele, kteří chatu nebo chalupu nakoupili – třeba i dost impulsivně – během covidu. Nyní zjišťují, že chalupaření není úplně jejich krevní skupina a umí to být i dost nákladný koníček. Na rozdíl od některých nemovitostí, které si předávají rodiny z generace na generaci, zde chybí k danému místu i bližší osobní vztah, takže se majitelé nemovitost nesnaží za každou cenu udržet.

Nemovitosti ve slevě

Ti, kdo chtějí nemovitost prodat rychle, musejí jít v dnešní době s cenou dolů. Tato situace nahrává kupujícím nejvíce za poslední roky. Velký potenciál na pokles ceny je zejména u nemovitostí, které nejsou ve vyloženě turisticky a rekreačně poptávaných lokalitách. Typicky jsou to severní Čechy, Karlovarsko nebo Slezsko. Nabídka se v posledních měsících velmi oživila a kdo věnuje hledání čas, může najít skutečně velmi zajímavé příležitosti i v jiných regionech. Vždy záleží na individuální situaci prodávajícího.

Nižší cenu dnes získáte také u chat, chalup a dalších staveb, jako jsou statky, které potřebují rekonstruovat a zútulnit. I tyto nemovitosti lidé během covidu v určité euforii překotně nakupovali, ale pak došlo k prudkému zdražení stavebních materiálů i prací a pro mnohé majitele je dnes náročné, ne-li nemožné přivést takové nemovitosti do stavu, aby se v nich dalo bydlet. Zde je velká příležitost smlouvat o lepší cenu. Stejně jako v případě energeticky náročnějších nemovitostí.

Spíše výjimečně pak narazíte na slevu u zachovalých či zrekonstruovaných rekreačních objektů v chráněných krajinných oblastech se stavební závěrou, na horách nebo v jiných turisticky oblíbených resortech, jako je Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou nebo Lipno. Výraznější pokles cen zde nelze očekávat ani do budoucna.

Dá se trh do pohybu?

Pokud si najdete vhodnou nemovitost za příznivou cenu, může jít skutečně o příležitost k nákupu, která tu roky nebyla. Jestliže nestačí vlastní úspory, lze i v případě rekreační nemovitosti využít hypotéku, která bude stále dávat ekonomický smysl.

V případě, že má nemovitost v katastru zapsáno klasické číslo popisné, pak banky při financování postupují v podstatě jako u klasického rodinného domu. Od července je navíc nově deaktivován tzv. limit DSTI, který bankám nastavoval poměrně přísná pravidla pro přidělování hypoték z hlediska výše úvěru a příjmů dlužníka. Byť budou banky jistě dále obezřetné, získat hypoteční úvěr bude snazší, což by mohlo dát celý trh s nemovitostmi, včetně těch rekreačních, v létě do pohybu.

Když nemá nemovitost číslo popisné, je důležité, aby měla alespoň číslo evidenční. Člověk sice nepochodí u každé banky, ale financování od některých bank získat stále lze. Třetí kategorií jsou nemovitosti, které nemají ani číslo evidenční. Zde je zásadní, co je uvedeno v katastru. Pokud je nemovitost v kategorii „ostatní stavba“ a nemá žádné evidenční číslo, financovat ji nelze. Pro nákup takové nemovitosti by bylo možné použít některý z typů nezajištěného úvěru, kdy se bavíme o částkách do milionu korun.

Na chalupě celý rok

Velmi znatelným trendem je dnes pořizování původně rekreačních nemovitostí, které si jejich majitelé přestavují k celoročnímu bydlení. Koupě takové nemovitosti vyjde levněji než byt či dům ve městě, na který dnes řada lidí nedosáhne. Důvodem mohou být zvyšující se náklady na bydlení, kdy lidé prodávají své větší nemovitosti a stěhují se do menšího. Případně pak rodiče přenechávají byty ve městech svým dětem nebo jiným příbuzným, a stěhují se do původně rekreačních nemovitostí, které za tímto účelem rekonstruují.

Když na takovou rekonstrukci nevystačí vlastní úspory, což je pro většinu majitelů dominantní zdroj financování, lze velmi dobře využít úvěr ze stavebního spoření. Díky vyšší věkové hranici, do které lze úvěr splácet (až do 75 let) na tento úvěr snáze než na hypotéku dosáhnou i lidé v seniorském věku.

Úvěr ze stavebního spoření je možné využít při rekonstrukci na opatření, která snižují náklady za energie, a to včetně pořízení fotovoltaických panelů či podobných zařízení.

V zahraničí s hypotékou nepochodíte

Komu je Česká republika malá a pokukuje po nákupu rekreační nemovitosti v zahraničí, narazí při financování často na komplikace. Tuzemské banky totiž budou mít problém s tím, aby si vzaly do zástavy zahraniční nemovitost, protože nefunguje přenositelnost zástavního práva přes hranice. Zahraniční banky se zase budou zdráhat přidělit úvěr cizinci, který u nich nemá platební historii.

Kupující, kteří nemohou využít vlastní úspory, tak často volí variantu, kdy pro získání úvěru dávají do zástavy české bance úvěrem nezatíženou nemovitost v České republice.