Chalupu na Šumavě si postavili na klíč. Na krizové situace jsou připraveni

Jako většinu stavebníků oslovila i Ondřeje s Michaelou rychlost výstavby a energetická úspornost dřevostavby. Kromě toho měli ale pár požadavků a přání navíc. Protože se jednalo o malý pozemek ve špatně dostupné lokalitě, bylo třeba zvolit dodavatele, který se se stísněnými podmínkami dokáže popasovat, a současně – s ohledem na klid a čistotu šumavského podhůří – nebude dělat kolem stavby velký šrumec a nepořádek.

„Naším základním přáním byla výstavba domu co nejbližšího pasivnímu standardu,“ vysvětluje Ondřej, „a v tradičním stylu, který se hodí do rázu šumavské krajiny, na místo bývalé sudetské vesnice. Rádi podporujeme lokální firmy,“ dodává.

Základovou desku připravila místní firma, která prováděla i následné terénní úpravy. „O dodavateli stavby domu rozhodla návštěva veletrhu FOR ARCH, kde jsme se přesvědčili o tom, že firma, která by to neměla na staveniště daleko, odvádí pěknou práci. Nebylo tedy třeba se dlouho rozmýšlet. Chalupu jsme nechali postavit na klíč. Přeci jenom je Šumava trochu vzdálená od našeho bydliště, a tak pro nás bylo snadnější pověřit dodavatele plnou režií provedením stavby.“

Přesto, že na staveniště vede jenom polní cesta, dopravní logistika dodavatele a přizpůsobení nelehkým terénním okolnostem zajistila, že stavba šlapala dle plánu, a i s vyzráním základové desky nepřekročila čtyři měsíce.

Hlavním zdrojem vytápění domu je elektřina s rozvody odporového drátu v podlaze. Pro rekreační objekt je to velice praktické řešení. „Nemusíme v zimě řešit tlak vody v radiátorech či jejich vypouštění,“ vysvětluje Ondřej. „V malé místnosti by byla topná tělesa beztak obtěžující. Navíc můžeme topení ovládat přes internet, a tak pro jeho spuštění či vypnutí stačí pouhá SMS zpráva po telefonu. Spotřeba energie 3 780 kWh ročně jde na vrub především čerpadlu a boileru.“

Tepelné stability téměř pasivní stavby bez velkých oken je docíleno díky tepelněizolačnímu systému Inthermo (dřevovláknité desky a speciální omítkový systém) s mimořádně vysokou schopností akumulovat teplo v konstrukci, a především zabraňovat letnímu přehřívání. Difuzní otevřenost stěny pak umožňuje účinně vyrovnávat interiérovou vlhkost.

Ohledně uživatelského komfortu jsou majitelé s domem nadmíru spokojeni. „V domě je velice příjemné klima,“ upřesňuje Ondřej, „v zimě teplo, v létě chládek a žádná obtěžující vlhkost.“

Vzhledově se podařilo dosáhnout maxima možného, co dovolovaly přísné úřední ohledy na blízkost národního parku. „Dodavatel stavby nám s řešením vzhledu domu, rozložením dispozice i s volbou materiálů a vybaveností významně pomohl. Poučili jsme se předchozími zkušenostmi se stavbou domu a myslím, že tento je právě tím, ve kterém bychom mohli zestárnout,“ uzavírá Ondřej.

Technické parametry

Typ domu : nízkoenergetický

: nízkoenergetický Zastavěná plocha: 59 m 2

59 m Užitná plocha: 91 m 2

91 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: sendvičový panel Alfadifu

sendvičový panel Alfadifu Zdroj energie / teplo: podlahové elektrické topné kabely Reychem, doplňkově kamna na dřevo

podlahové elektrické topné kabely Reychem, doplňkově kamna na dřevo Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou : 0,16 W/m 2 .K

: 0,16 W/m .K Okna: dřevěná eurookna

dřevěná eurookna Autor projektu a realizace: Alfahaus s.r.o., 2014

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz