Přívěsný vozík nemá, má jen značky. Přesto musí platit pojistku

„Likvidoval jsem pozůstalost po otci a objevil jsem značky a velký technický průkaz od nákladního vozíku, který kdysi tátovi patřil. Možná ho někomu půjčil, ale faktem je, že žádný vozík fyzicky neexistuje. Jako čestný občan jsem se pokusil vše odevzdat na úřad, ale dozvěděl jsem se, že povinné ručení musím za otce platit já a po mě i mé děti, jinak prý musím otevřít dědické řízení. Je to pravda? Navíc mě překvapilo, proč se platí ručení za vozík? On sám přece jezdit nemůže, jak by mohl způsobit škodu?“ napsal čtenář do redakce iDNES.cz.

Povinnost uzavřít povinné ručení k přívěsnému vozíku je dána Zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Podle tohoto zákona je totiž i vozík považován za vozidlo. Týká se ovšem jen vozíků k osobním nebo užitkovým vozidlům do 3,5 tuny, tažná zařízení za motocykly tuto povinnost nemají.

I vozík může být viníkem nehody

Přívěsný vozík má povinné ručení proto, že skutečně i on může zapříčinit škodu či újmu třetí osobě. Takové pojistné události se pak vyřizují právě z povinného ručení přívěsů. „Příkladem je situace, kdy vozíku za jízdy upadne kolo a zasáhne protijedoucí vozidlo, které kvůli kolizi s ním havaruje. Někdy se celý vozík od vozidla utrhne, třeba v zatáčce a odstředivou silou doputuje do jízdní dráhy jiného auta. Případně se může při zapojování uvolnit, poodjet a způsobit škodu,“ vyjmenovává nejčastější příčiny nehod zaviněných vozíky mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Jeden z typických případů, který se stal, popisuje Michal Kozub z Direct pojišťovny: „Klient odpojil vozík od auta, jenže při tlačení do garáže mu ujel z kopce a narazil do projíždějícího auta. Vozík byl naštěstí prázdný, mnohem horší by ovšem bylo, pokud by byl naložený, o to větší náraz a škodu by způsobil.“

Podle informací pojišťoven podobných nehod není mnoho a ani výše škod nebývá vysoká. Jsou ovšem i výjimky. „Z praxe mohu uvést nehodu, kdy se u přívěsného vozíku poškodila pneumatika. Několikasetkilogramový náklad se uvolnil a skončil na silnici. Do nákladu narazila tři vozidla a celková škoda byla vyčíslena na téměř 500 tisíc korun,“ uvádí Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Smrtí majitele povinné ručení nezaniká

A jak má postupovat náš čtenář? „Zákon uvádí, že v případě smrti vlastníka vykonává povinnosti související s pojištěním jeho dědic, a to až do okamžiku, než je pravomocně rozhodnuto o dědictví. Tudíž jediná možnost je opravdu otevřít dědictví,“ doporučuje mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Exnerová. Dědické řízení rozhodne, komu vozík patří a teprve tento nový majitel ho pak může vyřadit z evidence vozidel. Dobrou zprávou je, že nebude potřebovat doklad o ekologické likvidaci. Tato povinnost se týká pouze motorových vozidel.

Pokud se nechcete dostat do podobné situace, pamatujte si, že v případě smrti pojištěného sice obecně dochází k zániku pojištění, u povinného ručení tomu tak ovšem automaticky není. Proto pokud zemřel majitel vozidla, postarejte se o povinné ručení už během dědického řízení. Po dohodě s notářem můžete auto odstavit a značky uložit do depozitu. V takovém případě pojišťovně doložíte úmrtní list původního majitele vozu a vypovíte smlouvu.

Druhou možností je platit povinné ručení dál s tím, že smlouva bude ukončena až ve chvíli, kdy skončí dědické řízení. Auto si pak na sebe pojistí ten, komu vůz připadne. Za každý den, kdy není zákonné pojištění vozidla uhrazeno, se vypočítává poplatek do Garančního fondu.