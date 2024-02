Kdo si v prvním čtvrtletí vyjedná nemovitost za dobrou cenu, bude vítězem

Úroky patří k vynálezům, které lidstvo provázejí už nějakých pět tisíc let. Bývala období, kdy se krátkodobé úrokové sazby pohybovaly nad 10 i 15 procenty p.a. My jsme ale po roce 2011 prožili dekádu, kdy byly úroky těsně nad nulou. Z dlouhodobého pohledu to byl extrém, v novodobé historii srovnatelný jen s 30. léty 20. století.

Před dvěma lety přišlo prudké zvýšení úrokových sazeb. Centrální banky tak začaly bojovat s inflací. Toto období teď končí a centrální bankéři sazby opět snižují. Není ale realistické, že bychom zamířili zpátky poblíž nuly na jedno až dvě procenta. Lze spíše očekávat, že se v příštích několika letech budeme pohybovat v oblasti dlouhodobého normálu, tedy v pásmu okolo tří až pěti procent. Pro většinu letošního roku jsou realistické sazby mezi čtyřmi až pěti procenty.

Návrat do reality

Staronovou úrokovou realitu dnes začínají přijímat i domácnosti. Po fázích šoku a stagnace ve spotřebitelském rozhodování, které jsme pozorovali v posledních dvou letech, začíná letos naplno fáze adaptace. Domácnosti se opět pouštějí ve větší míře do realizace svých záměrů s pomocí externího financování. V případě pořízení nemovitostí tedy zejména s pomocí hypoték.

Zajímavostí dnešní doby je, že v posledních třech letech pozorujeme na trhu historicky největší rozdíl mezi nabídkovými a reálnými sazbami hypotéky, a to o 0,3 procentního bodu. Znamená to, že klienti musejí o lepší sazby aktivně vyjednávat; výrazně vyšší šanci mají s pomocí finančního poradce, který může mít v bankách dohodnuté individuální podmínky.

Cena peněz na mezibankovním trhu – tedy za kolik si banky půjčují peníze na hypotéky – bude podle stávajících projekcí zejména u kratších fixací poměrně razantně klesat: jen za poslední dva měsíce poklesla cena jednoletých zdrojů o dvě procenta (z 6 na 5 %), ke konci roku pak očekáváme cenu okolo čtyř procent. V teoretické rovině vidíme, že by měly mít banky prostor pro snižování i sazeb směrem ke klientům, v praxi je ale jejich ochota jít s úroky dolů výrazně menší. Na nějaký cenový tobogán to rozhodně nevypadá. Že by hypotéky v následujících měsících klesly třeba na čtyři procenta není moc reálné.

Minimum bytů k prodeji

Podívejme se ještě na data z nemovitostního trhu. Nemovitostí k prodeji je dnes na trhu málo. Při pohledu na byty je jich dnes v nabídce pouze třetinové množství oproti letům 2011–2013.

Průměrné nabídkové ceny bytů přestaly na konci loňského roku klesat a spíše začaly růst. To platí i u rodinných domů, a hlavně u pozemků, které pokles v podstatě ani nezaznamenaly. S mírnou setrvačností se pak tento scénář propíše u všech zmíněných typů nemovitostí i do cen reálných.

Na odklady není čas

Libor Ostatek Kariéru v bankovnictví začal v roce 1991 v Investiční bance.

V Českomoravské hypoteční bance se spolupodílel na zavedení hypotečního bankovnictví v ČR.

Absolvoval pracovní pobyty a stáže v Kanadě, Německu a Švýcarsku.

Dnes působí ve společnosti Broker Trust jako hypoteční expert.

Česká národní banka dočasně deaktivovala dvojici důležitých omezení, což zvýší dostupnost hypoték pro větší počet žadatelů. S klesajícími sazbami na spořicích účtech a termínovaných vkladech, kde mají domácnosti uložené obrovské množství volných peněz, začne početná skupina Čechů hledat v nemovitostech příležitost, jak své peníze dál konzervativně zhodnocovat. Poptávka po nemovitostech na omezeném trhu vzroste.

Co z toho vyplývá? Pokud máte vyhlédnutou nemovitost a potřebujete například řešit vlastní bydlení, ale stále koupi zvažujete, tak už není čas váhat. Příležitost využít dobrou pozici kupujícího, který může vyjednávat o lepší ceně nemovitosti, budete mít zcela jistě hlavně nyní, v prvním čtvrtletí letošního roku.

S rostoucí poptávkou po nemovitostech naopak bude posilovat pozice jejich majitelů, čímž se sníží i prostor pro vyjednání lepších cen. Kdo si vyjedná nemovitost za dobrou cenu v prvním čtvrtletí, bude vítězem nejen letošního roku.