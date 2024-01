Věcné břemeno i majitel studny. Co vše si ohlídat, než koupíte nemovitost?

Na co si dát pozor, než podepíšete smlouvu Začněte na katastru . Z aktuálního výpisu vyčtete přesnou specifikaci nemovitosti a zjistíte, kdo je jejím vlastníkem. To je důležité, protože třeba v případě společného vlastnictví manželů musí kupní smlouvu podepsat oba.

Z výpisu také vyčtete, zda jsou ve prospěch či neprospěch kupovaných nemovitostí zřízena věcná břemena nebo aktuálně neprobíhá nějaké katastrální řízení (neboli zda není vyznačena plomba).

Zkontrolujte si v katastrální mapě, zda je ke kupovaným nemovitostem právně zajištěn přístup a jestli například není nutné zřídit věcné břemeno (služebnost stezky a cesty).

Ověřte si, jak to je s inženýrskými sítěmi, zda jsou k nemovitosti přivedeny nebo zda bude možné je přivést nebo naopak zda přes pozemek neprocházejí inženýrské sítě ve prospěch třetí osoby nebo se pozemek nenachází v ochranném pásmu. Je u domu studna? Tak i na to pozor, aby náhodou nepatřila sousedovi.

Zajímejte se, co se bude dít v okolí. Nahlédněte do územního plánu, zda se v blízkosti kupovaného domu neplánuje do budoucna výstavba dálnice nebo velkého nákupního centra, které vám znemožní výhled na les, kvůli kterému jste si dům vybrali.

Zjistěte si, zda není prodávající v exekuci nebo v insolvenčním řízení.

Kupní cenu je vhodné uhradit prostřednictvím úschovy. Důvod je jednoduchý. Vlastnictví se nabývá až vkladem do katastru nemovitostí. Úschova kupní ceny tedy chrání jak prodávajícího (ví, že jsou peníze pro něj složené u třetí osoby) tak i vás jako kupujícího. Pokud se nestanete vlastníkem, peníze z úschovy se vám vrátí.

Jestliže kupujete byt, nezapomínejte na to, že se stáváte členem společenství vlastníků jednotek. Máte řadu povinností, kromě jiného platit příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby. O jejich výši je dobré se zajímat předem.